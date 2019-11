1° Workshop Therapeutic Antibody Workshop. I meccanismi e le applicazioni più all’avanguardia nella lotta contro i tumori

L’8 Novembre 2019 l’associazione Vitares presenta il workshop “Therapeutic Antibody Workshop”: along the path from Target Genes to Patients a Castel Romano, Roma

Il 1 ° Workshop sugli anticorpi terapeutici organizzato da Vitares sarà un’intera giornata dedicata ad approfondire i meccanismi e le applicazioni di una delle strategie più all’avanguardia nella lotta ai tumori e ad altre malattie. Si tratta della terapia con anticorpi monoclonali, i proiettili intelligenti che si legano specificatamente alla cellula bersaglio.

Da sempre dedita alla formazione in campo scientifico e sanitario, Vitares ha organizzato questa giornata di apprendimento per agevolare il trasferimento di conoscenze e il network tra scienziati con background e competenze diversi. Le presentazioni saranno tenute da esperti del settore e riguarderanno le tecnologie disponibili, lo sviluppo dei processi per la produzione industriale, gli studi preclinici e soprattutto le applicazioni cliniche. Verranno riportati casi di studio presi dal mondo reale, esaminando i problemi riscontrati e le soluzioni applicate. Ogni presentazione offrirà un mix di lezioni frontali, discussioni interattive e attività per massimizzare l’esperienza di apprendimento.

“Il mercato degli anticorpi monoclonali è cambiato rapidamente negli ultimi 5 anni, fino a raddoppiare le sue dimensioni e a lanciare prodotti sempre più efficaci. – ha dichiarato Luigi Aurisicchio, presidente di Vitares e fautore dell’iniziativa- È un’area in crescita, che sta dando risultati importanti anche in clinica”.

Nella terapia oncologica, l’uso degli anticorpi monoclonali si sta consolidando per attaccare e distruggere le cellule tumorali, attraverso il blocco dei recettori che regolano la proliferazione cellulare o di quelli che nascondono il cancro al sistema immunitario. Una sfida che richiede la conoscenza approfondita dei bersagli molecolari e genomici che caratterizzano la cellula tumorale e che spesso sono diversi da paziente a paziente. Ma non è l’unico campo di applicazione per gli anticorpi monoclonali, che si stanno facendo strada anche nel trattamento di malattie autoimmuni e infiammatorie.

Il Workshop di Vitares è un’occasione da non perdere per chiunque desideri approfondire la propria conoscenza sulle terapie biologiche più innovative e assistere alle presentazioni di scienziati di grande esperienza, nel segno del confronto e del networking scientifico.

Per iscriversi scarica il modulo di adesione e invialo a corsi@vitares.org

Com. Stam. ric. pubbl.