Congresso Nazionale AIMES: Visione sistemica per le patologie autoimmuni

Per il trattamento delle patologie autoimmuni l’approccio “sistemico” è molto importante. Avere un atteggiamento critico nei confronti delle linee guida o dei trattamenti “gold standard”, che non tengono conto della soggettività, può essere produttivo per la cura del malato. “La terapia non deve rivelarsi peggiore della malattia stessa.” E’ quanto afferma in questa intervista Gianguglielmo Bergamaschi, medico, specialista in Medicina dello Sport, esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Fitoterapia.

Milano 5 ottobre 2019 – Dottore perché le patologie autoimmuni sono in aumento? ” L’aumento delle patologie autoimmuni, come per altre patologie croniche, è legato sia all’innalzamento dell’età della vita media che alla maggiore possibilità diagnostica, ma anche al maggior impatto di svariate cause che concorrono a sviluppare queste patologie: errati stile di vita (alimentazione, scarsa attività fisica, uso ed abuso di farmaci) e influsso ambientale negativo (stress, inquinamento etc.). Queste ultime devono essere inserite nella cosiddetta epigenetica: il condizionamento positivo o negativo che l’ambiente, l’alimentazione e altri fattori esterni possono avere sull’espressione genetica e immunitaria.”

Quanto può essere aggressiva una malattia autoimmune? “L’impatto sull’organismo di una malattia autoimmune dipende da molti fattori, legati al soggetto, alla tipologia dell’evento scatenante (che tecnicamente chiamiamo “innesco”), agli organi bersaglio. Ci possono essere forme d’impatto lievi sulla qualità della vita e altre estremamente gravi e invalidanti, con tutti i gradi intermedi variabili secondo la persona.”

Perché le malattie autoimmuni colpiscono, di solito, di più le donne? “E’ vero per alcune forme come ad esempio per il Lupus eritematoso sistemico (LES), mentre per altre le differenze di genere sono meno marcate. L’ipotesi più accreditata è quella di un effetto favorente legato all’assetto ormonale femminile, ma un meccanismo effettivo non è ancora stato individuato.”

Come è possibile che il nostro sistema immunitario, che è lì per difenderci da virus e batteri, ci prenda di mira fino a farci ammalare ? “Il nostro sistema immunitario è equiparabile a un software molto sofisticato, elaborato per riconoscere tutto quello che fa parte dell’organismo individuale (self) determinato da un codice genetico estremamente individuale (HLA) e discriminare tutto ciò che sia estraneo (nonself). Ogni elemento del self deve essere lasciato fuori (fenomeno della “tolleranza al self”) dai meccanismi infiammatori che il sistema immunitario mette in atto contro elementi nonself ritenuti dall’impostazione del software come potenzialmente nocivi: questi processi sono quelli che in genere definiamo “”malattia acuta””. Nel caso della malattia autoimmune si verifica un errore di lettura del codice self, una specie di “”bug”” interno del sistema: alcuni elementi dell’organismo vengono interpretati come “”estranei”” dal sistema che di conseguenza inizia ad attaccarli, inevitabilmente in modalità cronica. Molti meccanismi alla base di questo errore sono stati individuati e studiati negli ultimi quindici anni.”

Che cosa s’intende per approccio immunoterapico alle malattie autoimmuni? “Qualsiasi strategia terapeutica che sia in grado di modulare l’eccesso di risposta immunitaria verso il self: dalle terapie immunosoppressive, alle modulazioni indotte con microdosi di sostanze regolatrici della risposta stessa, agli immunomodulanti “naturali” fino a tecniche relativamente recenti e raffinate. Nelle malattie autoimmuni è di fondamentale importanza l’approccio “sistemico” al singolo malato, che andrebbe valutato clinicamente secondo un criterio d’insieme (olistico), piuttosto che secondo criteri riduzionistici a singoli organi.”

Esistono altre possibilità terapeutiche. Quanto sono utilizzate? Dovremmo potenziarle? “In medicina ogni risorsa terapeutica dovrebbe essere vagliata con estrema attenzione e una buona dose di umiltà, nell’ interesse del paziente. Può essere anche di aiuto un atteggiamento critico nei confronti delle linee guida o dei trattamenti “gold standard” che non tengono conto della soggettività. Sono altresì molto pericolose alcune teorie integraliste, prive di qualsiasi fondamento medico-scientifico. In ogni caso resta primario il criterio del “primum non nocere”: la terapia non deve rivelarsi peggiore della malattia stessa.

