Questo esame del sangue potrebbe prevedere la data della tua morte

Possiamo predire la morte? I ricercatori stanno lavorando sull’argomento. Un istituto tedesco di ricercatori e scienziati ha sviluppato un esame del sangue che mira a prevenire una possibile morte.

Dobbiamo parlare dei progressi della medicina o dobbiamo preoccuparci? Gli scienziati del Max Planck Institute in Germania, specializzato nella biologia dell’invecchiamento, hanno creato un esame del sangue in grado di prevedere una morte. In particolare, per stabilire “quanto una persona possa essere vulnerabile ai principali fattori di rischio per la mortalità”, afferma la rivista Time o The Daily Mirror .Questo lavoro scientifico, che è ancora in fase sperimentale, si basa su biomarcatori presenti nel nostro sangue. Precisamente, quattordici biomarcatori tra cui il sesso della persona, l’immunità, i grassi in circolazione, l’infiammazione o il controllo del glucosio, ecc. sarebbe associato ad un aumentato rischio di morte. Abbiamo dimostrato che l’accuratezza della previsione della mortalità in cinque-dieci anni è migliore di quella di un modello che contiene i fattori di rischio convenzionali per la mortalità.Presto, un semplice prelievo di sangue potrebbe quindi dare l’opportunità di dire se la persona morirà nei prossimi dieci anni. “Abbiamo dimostrato che l’accuratezza della previsione della mortalità entro cinque-dieci anni, basata su un modello contenente i biomarcatori e il sesso identificati, era migliore di quella di un modello contenente i fattori di rischio convenzionali di mortalità “, afferma lo studio. “I ricercatori hanno tuttavia specificato che era necessario continuare la ricerca prima di impostare un test clinico”. Sebbene questo studio dimostri che questo tipo di profilazione può essere utile, è necessario continuare lavorare per sviluppare un punteggio individuale che potrebbe essere utile nelle situazioni della vita reale “, concorda Amanda Heslegrave, ricercatrice presso il Dementia Research Institute, nel Regno Unito. Lo studio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications.

Giovanni D’AGATA

