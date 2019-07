Odontoiatria – apre al CTO ambulatorio di implantologia orale

La chirurgia implantare approda al Presidio ospedaliero Cto dell’Azienda Villa Sofia Cervello. E’ stato infatti attivato dall’Unità operativa di odontostomatologia, diretta dal dr. Vincenzo Galioto, il nuovo ambulatorio dedicato a questo particolare tipo di trattamento orale.

La chirurgia implantare infatti interviene per il reintegro di elementi dentari mancanti e per l’ancoraggio di protesi fisse o mobili attraverso l’utilizzo di impianti osteointegrati inseriti per via chirurgica nell’osso mandibolare o mascellare. L’ambulatorio è dedicato a pazienti fragili e diversamente abili che necessitano del trattamento implantologico, ed è coordinato dal dr. Mauro Sajeva. “In considerazione della maggior tutela dei pazienti con patologie sistemiche- sottolinea il dr. Enzo Galioto – e della possibilità di ricorrere al trattamento chirurgico in anestesia generale, è data la possibilità agli utenti di effettuare in ospedale dei trattamenti altrimenti inopportuni presso gli studi odontoiatrici”.

L’Unità operativa complessa di odontostomatologia ha assicurato negli anni i trattamenti implantologici anche ai pazienti a rischio con significativo indebolimento dell’organo della masticazione e con atrofie ossee più o meno marcate, mediante rigenerazione guidata dei tessuti. L’apertura di questo ambulatorio si aggiunge all’ambulatorio di medicina orale che si occupa di tutte le neoformazioni del cavo orale e delle mucose, attivo da circa un anno e coordinato dal dr. Pietro Tozzo. “Un nuovo servizio – afferma il Direttore Generale Walter Messina – che va a implementare l’offerta proposta dall’Unità di odontostomatologia, vero e proprio punto di riferimento in ambito cittadino e non solo, per i trattamenti odontoiatrici conservativi e chirurgici”.

