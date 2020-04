Palermo Polizia Municipale – Incidente in via Messina Marine

La Polizia Municipale informa che a causa di un incidente stradale grave verificatosi poche ore fa in via Messina Marine nei pressi del civico 523, il tratto di strada da via Laudicina a via XXVII Maggio è chiuso al transito.

Le auto provenienti dalla direzione Villabate sono deviate su via Laudicina, via Di Vittorio o Corso dei Mille. Le auto provenienti dalla direzione opposta sono deviate in via XXVII Maggio, via Sacco e Vanzetti, viale Giuseppe Di Vittorio o Corso dei Mille.

Com. Stam.