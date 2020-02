Les Milano: ALLARME CORONAVIRUS

Pregiatissimo signor Questore di Milano La presente al fine di evidenziare le pericolosità con la quale coraggiosissimi uomini e donne in divisa devono confrontarsi in relazione alla minaccia “infettiva” denominata Corona virus.

La recente notizia che vede coinvolte le città lombarde tra cui Milano, ha generato allarmismo fra i colleghi che “VOGLIONO”, nonostante la triste e pericolosa sfida cui l’umanità e sottoposta, prestare il loro aiuto conforto e presenza ai cittadini.

In funzione di ciò giova evidenziare come la cosiddetta Polizia di prossimità, si ritrovi in prima linea nel combattimento contro un rivale tanto invisibile quanto letale ( 2.360 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus nel mondo fonte Adnkronos), pertanto ci si chiede quanto si possa limitare il rischio di contagio.

Questa organizzazione sindacale, ascoltate le perplessità di un cospicuo numero di Operatori, vorrebbe poter evidenziare come le contromisure adottate d’urgenza negli aeroporti e/o luoghi di frequente afflusso di pubblico abbiano apportato un contributo utile sia all’individuazione che al successivo contenimento, pertanto l’adozione di dette misure cautelative potrebbero concorrere nel ridurre l’alto rischio di contagio a cui i Poliziotti/e sono esposti.

Ciononostante il virus continua a diffondersi con velocità esponenziale, pertanto risulta di vitale importanza verificare che i sistemi di protezione individuale siano ADEGUATI e CONSEGNATI a tutto il personale, contestualmente visto il lungo periodo di incubazione del virus, predisporre per i colleghi che lo ritengano opportuno anche in assenza di sintomatologia allarmante dei tamponi periodici.

Inoltre al fine di evitare, non solo il diffondersi del virus ma ancor più importante evitare che i poliziotti diventino portatori, ovvero vettori del virus stesso, SOSPENDERE , valutando peraltro la CHIUSURA degli uffici esposti al contatto con il pubblico (Uffici Denunce, Immigrazione e passaporti di Questura e Commissariati, con relativi corpi di guardia, Posti fissi ospedalieri, Prefetture, Polfer, posti di Polizia di Frontiera che tra l’altro effettuano il controllo del titolo di viaggio dei passeggeri antecedentemente al controllo sanitario ,

Si rammenta come siano state sospese direttamente dalla direzione centrale per Gli Istituti di istruzione tutte le attività concorsuali specialistiche di II livello presso le strutture di formazione della Polizia di stato.

In fine si chiede di poter emanare una circolare esplicativa volta a chiarire il modus operandi che dovranno adottare Gli Uomini e Donne in divisa in servizio presso le Volanti ( UPG e Commissariati ), al fine di rendere chiara l’attività da svolgere in strada, poiché tale minaccia invisibile espone i Poliziotti a rischio contagio ad ogni controllo, pertanto forse diventa “utile” ma non risolutivo in termini di prevenzione dotarli di termometro laser da eventualmente usare in relazione alla percezione dell’Operatore durante il controllo.

In attesa di un riscontro alla presente, sicuri che verranno attuate tutte le misure necessarie volte alla tutela della salute di tutti Poliziotti, si porgono cordiali saluti. Fabio Lo Verde segretario provinciale LES Milano

Com. Stam.