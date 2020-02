Elezioni Referendarie 29 marzo 2020

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.36 – Serie Generale- del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il provvedimento dell’11.2.2020 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante

“Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020”.

È inoltre già consultabile online sul sito www.agcom.it, ed in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, indetto per il giorno 29 marzo 2020”.

Le seguenti informazioni sono, infine, consultabili nell’homepage di questa Prefettura alla Sezione “Referendum del 29 marzo 2020” all’ indirizzo

http://www.prefettura.it/palermo/contenuti/Referendum_29_marzo_2020-8387904.htm

istruzioni operative in materia di propaganda elettorale

elenco dei partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati