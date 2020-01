Palermo Polizia Municipale – Info viabilità sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020

La Polizia Municipale comunica gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

Nel dettaglio:

Sabato 4 gennaio 2020

Ore 7.00 – “Fare la Kalsa – La memoria che affiora” (O.D. 1/2020)

Fino alle ore 24.00 via degli Schioppettieri, via Firenze, via Genova: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di ogni carreggiata, ad eccezione dei veicoli della Polizia di Stato.

Domenica 5 gennaio 2020

Ore 8.00 – via Libertà – Gara podistica “Il Giocattolo in corsa”

La gara competitiva si svolge sulla distanza di 10 chilometri, con partenza e arrivo da via Libertà all’altezza del Giardino Inglese. Il circuito misura 2.000 metri da ripetere cinque volte, con le due boe poste all’altezza di via Notarbartolo e di via Dante.

Ore 14.30 – Stadio – Incontro di calcio Palermo-Marsala

Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.00 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.

Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.

L’area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

Lunedì 06 gennaio 2020

Ore 8.00 (fino alle ore 14.00) – Quartiere Arenella – “Una befana con King” (O.D. 1509/19)

Piazza Monsignor Rocco Mormino: tratto compreso tra i civici 7 e 10, per un totale di mq 20,00: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, con chiusura al transito veicolare della semi carreggiata interessata all’occupazione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino al termine della manifestazione.

Ore 13.00 (fino alle ore 22.00) – Via Giuseppe di Mensa – Processione Santa Rita da Cascia (O.D. 1518/19)

Via Giuseppe Di Mensa, intero tratto Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e chiusura al transito veicolare.

Chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione, delle vie: Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, Sampolo, Filippo Cordova, Marchese di Villabianca, Cordova, Moscatello, G. Bonanno, R. Pantaleone, Marchese di Roccaforte, La Marmora, Cirrincione, Fuxa, Ciullo D’Alcamo, Saverio Scrofani, D’Azeglio, La Marmora, Roccaforte, piazza Don Bosco, rientro in chiesa.

Com. Stam.