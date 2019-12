Sicurezza in mare e controlli Fiscali sul territorio con il Reparto Aeronavale della Guardia Di Finanza Di Palermo (Foto)

In pattugliamento sulla costa Palermitana con l’elicottero e le motovedette delle Fiamme Gialle L’ A109 Nexus del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di PALERMO , è pronto al decollo.

Come tutti i giorni la sua missione in sinergia con i colleghi del Roan di Palermo è controllare il tratto del mediterraneo lungo le coste siciliane per garantire la sicurezza e le operazioni di polizia supportato, in mare, dalle motovedette delle Fiamme Gialle. Il pattugliamento sara’ coordinato dal Capitano Edoardo Anedda per la parte navale, e dal Comandante della Sezione Aerea, Capitano Lorenzo Manganini per la parte aerea . Lo scopo della missione di oggi e quello di arrivare al largo delle coste Palermitane dove stanno operando le imbarcazioni della Guardia di Finanza che controllano i natanti. Dall’alto, l’elicottero si occupa di individuare i possibili target per poi, scendendo di quota, accertarsi sul nome dell’imbarcazione e riferire alla centrale operativa i dati del natante individuato Da terra viene riferito se sia il caso di procedere a un controllo più accurato e vengono allertate le motovedette coi finanzieri che si occuperanno di fermare il natante.

Si inizia dalle piccole imbarcazioni da pesca e, in sinergia con le motovedette, vengono fornite dall’elicottero le direttive per raggiungerlo. Mentre, dall’alto, il Nexus sorveglia la situazione, in mare i Finanzieri procedono con le segnalazioni per far fermare la barca da pesca con due persone a bordo. Come in un normalissimo controllo di polizia, una volta “abbordato” il natante i militari delle Fiamme Gialle salgono a bordo , lo ispezionano e identificano chi si trova nello scafo e se, questo, ha tutte le carte in regola per la navigazione e le dotazioni di sicurezza. Accertata la regolarità, l’equipaggio di volo individua nuovi target come barche a vela pescherecci ecc i cui dati vengono passati alla sala operativa e, da qui, alle motovedette in mare che provvedono ai controlli. Nel caso delle unità da pesca oltre, agli accertamenti sulle imbarcazioni, vengono eseguite le verifiche anche sul personale per accertare la regolarità delle assunzioni e che non si tratti di lavoratori “in nero”

Nel 2019 il Roan della Guardia Di Finanza di Palermo ha eseguito controlli su oltre 1500 imbarcazioni ,nonchè ispezionate a vista tutte le attività che insistono su terreno demaniale. Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle controllano eventuali difformità in materia di abusi, anche edilizi, per poi passare le informazioni a terra con il personale della Guardia di Finanza che si occuperà di verificare le segnalazioni e, nel caso, procedere con le informative all’autorità giudiziaria.“

L ‘autore desidare ringraziare il Comando Genarale Della Guardia Di Finanza, Capitano Lorenzo Manganini Capitano Edoardo Anedda, Colonnello Andrea Martinengo