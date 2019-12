Laurea honoris causa al prefetto De Miro

L’Università degli Studi di Palermo ha conferito oggi la laurea magistrale honoris causa in “Scienze della Formazione Continua” ad Antonella De Miro, prefetto di Palermo.

Nell’importante cornice del Palazzo Steri, in occasione di una solenne cerimonia, presenti all’evento l’Arcivescovo di Palermo, rappresentanti del governo regionale, il sindaco di Palermo, i rappresentanti delle magistrature, delle forze di polizia e delle istituzioni, le autorità accademiche, le espressioni della Palermo della cultura e dell’impegno sociale, familiari e amici, il prefetto Antonella De Miro ha ricevuto dal Magnifico Rettore, Fabrizio Micari, la pergamena attestante il diploma di laurea.

“Dedico questo importante riconoscimento, ha detto il prefetto De Miro, alla mia Amministrazione dell’Interno, impegnata ogni giorno nella tutela dei diritti fondamentali della persona, libertà da e libertà di, sicurezza, esercizio dei diritti politici e partecipazione democratica. Questa Laurea honoris causa è un riconoscimento a tutti gli uomini e a tutte le donne di un’Amministrazione che richiede di coniugare attività istituzionale e passione civile, e che per questo sono quotidianamente protesi ad interpretare al meglio quella funzione educativa insita nelle molteplici competenze del prefetto… Un pensiero particolare dedico anche ai prefetti che sono stati per me maestri e guida e che oggi mi hanno onorato della loro presenza, Pietro massocco e Giosué Marino. “

Nel suo intervento di saluto il Rettore ha dichiarato: “ è un’occasione speciale per il nostro Ateneo, per ribadire come saldi siano i principi che stanno alla base della motivazione stessa per cui questa laurea viene conferita e cioè la pedagogia della costituzione. Lo spiccato ruolo formativo della dott.sa De Miro sui temi della legalità, della solidarietà, del dovere civico, della memoria, del dialogo con le istituzioni è un modello non solo per i giovani, ma per tutta la società. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di potere accogliere come nuova componente della nostra comunità accademica una così importante e illustre figura, il cui straordinario impegno etico, civile ed istituzionale si coniuga, dandogli ancora più forza, ai valori fondamentali su cui è basata ed opera quotidianamente la nostra Università”.

Leggendo la motivazione del riconoscimento, il Professore Antonio Bellingreri, Coordinatore del Consiglio di Scienze dell’Educazione e della Formazione, ha dichiarato: “Antonella De Miro può essere identificata con la pedagogia della Costituzione, che consideriamo modello educativo nella crisi dei valori della società di oggi..Il suo quotidiano essere rappresentante dello Stato, sempre attenta alle istanze sociali, dei giovani, delle fasce più deboli, ha fatto sì che, nel rendere presenti le Istituzioni, ha saputo coniugare empatia, ascolto, etica e scelta formativa, che ne hanno fatto interprete dei valori costituzionali e degli aspetti formativi che la Carta contiene in sé.”

Il Professore Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologoche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, nell’esporre la sua Laudatio, ha sottolineato come “il percorso formativo del prefetto Antonella De Miro ci chiama oggi a confrontarci con il bene comune, in una prospettiva escatologica come bene operare alla luce di una dimensione etica come finalità stessa dell’agire sociale; come fondamento e metodo della costruzione del capitale sociale relazionale.”

“Per il prefetto”, ha proseguito, “il benessere di una comunità non attiene solo ai dati del vivere sociale quanto all’etica dell’agire sociale che ne è a fondamento e la produzione di solidarietà in luogo della soluzione individualista entra con forza nel lavoro formativo proposto dal suo operato: abbiamo bisogno di buone pratiche per la convivenza, uno spazio in cui non solo è possibile coesistere, ma anche coabitare, accettare l’altro nella sua esistenza, ma anche la quotidianità reale e non immaginaria della scambio, della prossemica….. Il lavoro di un prefetto nella formazione delle coscienze, dunque.”

Il prefetto, grata all’Ateneo di Palermo per questo alto riconoscimento, ha tenuto la lectio magistalis sul tema della funzione educativa delle attività di un prefetto ripercorrendo le azioni che hanno animato i 38 anni della sua carriera nell’Amministrazione dell’Interno.

“Il dovere di insegnare – ha detto – è di tutte le Istituzioni dello Stato che sono chiamate a dare l’esempio con il buon governo, il rispetto delle leggi e della giustizia, dei principi di uguaglianza e di solidarietà”.

La lectio ha declinato i tanti versanti dell’impegno del prefetto: “Educare alla conoscenza delle problematiche di un territorio per sostenerlo e quindi “educazione all’impegno convinto ma anche “educare alla conoscenza, alla comprensione dei fenomeni mafiosi e a non arretrare innanzi alle intimidazioni”…. Ed ancora educare alla necessità di far rete tra Istituzioni, la forza del far squadra, vera arma vincente contro la mafia”.

Il prefetto De Miro ha parlato anche della necessità di una “educazione alla sinergia interistituzionale, alla circolarità delle notizie e alla collaborazione tra uffici diversi”.

Ha parlato di “educazione ad avere fiducia negli organi dello Stato”, quindi, di “educazione alla memoria”.

“Educare – ha proseguito Antonella De Miro – è anche condividere la passione che sento forte dentro di me, il senso di giustizia, di legalità, come pilastro fondante di una società veramente democratica, il senso della libertà che trova i suoi limiti nel rispetto della persona”. Il prefetto come “testimone di educazione” che ha portato a “spalancare” le porte della Prefettura e di Villa Pajno a tanti “giovani curiosi di scoprire il volto amico dello Stato”: “Sono intimamente convinta che occorra offrire ai nostri figli – così è proseguita la lectio – la speranza da coltivare nei loro sogni e nelle loro azioni, la speranza di un possibile futuro migliore che essi stessi debbono impegnarsi a costruire”.