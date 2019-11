Aeronautica Militare Esercitazione “PERSONNEL RECOVERY WEEK” Trapani 18 -29 Novembre 2019

Negli attuali scenari all’interno dei teatri di crisi operano assetti nazionali, militari e civili, in forma sempre più distribuita, facendo aumentare la possibilità che si verifichino situazioni di isolamento

Una delle peggiori eventualità per i piloti e gli equipaggi militari è infatti quella di essere abbattuti o di cadere per un guasto meccanico in zone controllate da forze non esattamente amiche.

In tali contesti potrebbe anche accadere che del personale civile si possa trovare in analoghe situazioni di pericolo, come ad esempio i dipendenti dell’ambasciata in un paese in cui si scatena una rivolta, una guerriglia o comunque una situazione di particolare instabilità.

È quindi necessario un rinnovato approccio alla materia, in un’ottica interforze e multidisciplinare, che consenta il recupero del personale isolato in tempi brevi e con interventi mirati e tempestivi

Il “Personnel Recovery” rappresenta quindi anche per l’Aeronautica Militare una capacità operativa di vitale importanza nella pianificazione operativa nei moderni teatri d’impiego, allo scopo di assicurarne il necessario livello di sicurezza del personale

E’ altresì indispensabile adottare un unico standard addestrativo per gestire in sicurezza le operazioni delle Forze Aeree dei Paesi NATO, in un’ottica di eventuale futura collaborazione in scenari operativi internazionali e interforze.

L’esercitazione “PR-WEEK 19-01”

Ancorché la capacità “Personnel Recovery” sia tipicamente a connotazione interforze, in seno all’Aeronautica Militare sono presenti tutte le componenti che possono costituire una “Personnel Recovery Task Force Air” in teatro di operazioni.

Storicamente, la possibilità di successo di un recupero di una persona rimasta dietro le linee nemiche per più di 4 ore, scende sotto al 20%. Ne deriva che un’operazione di questo tipo non può quindi essere pianificata con troppo anticipo, ma diverse sono le azioni che possono essere intraprese con largo anticipo rispetto alla pianificazione in modo da ridurre i tempi decisionali e processi esecutivi: questa fase si chiama preparazione.

La preparazione comprende lo sviluppo delle policy, della dottrina, la definizione dell’equipaggiamento più adeguato, e non può prescindere dall’addestramento, in ottica di standardizzazione da un punto di vista operativo e tattico.

L’esercitazione “PR-WEEK 19-01” rappresenta quindi per l’Aeronautica Militare un’ottima opportunità addestrativa perché condotta con tutti i Reparti di volo e le Forze di Superficie del Comando Squadra Aerea che concorrono ad esprimere la capacità nazionale anche a livello interforze.

Per quanto attiene le linee aerotattiche, tale funzione è oggi espletata dalla componente AMX che si sta tuttavia avvicinando alla dismissione operativa del velivolo. L’Aeronautica Militare sta quindi transitando tali competenze sugli equipaggi Eurofighter beneficiando della pregressa esperienza del personale navigante proveniente proprio dalla linea AMX.

Uno degli obiettivi principali della “PR-WEEK 19-01” è proprio quello di mantenere e ampliare le capacità Personnel Recovery degli equipaggi F-2000 che già a partire dal 2018 hanno iniziato ad addestrarsi per operare in tale ruolo.

I piloti più esperti si addestreranno nel ruolo di “Rescue Mission Commander”, imparando a condurre la pianificazione e l’esecuzione di missioni complesse, includendo anche tutte le fasi di briefing pre e post volo.

Questa tipologia di operazioni sono per natura piene di variabili e complessità che sono difficili da prevedere prima che si verifichino, pertanto addestrarsi a reagire a contingenze simulate, tra cui la presenza di forze di opposizione sul campo che simulano imboscate o pattugliamenti della zona, sono un’ulteriore elemento che rendono quanto più realistico lo scenario addestrativo.

Le “Forze di Estrazione”, gli Incursori del 17° Stormo di Furbara, avranno modo di addestrarsi partecipando al processo di pianificazione oltre che all’esecuzione della missione con funzioni di Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS).

Infine questa esercitazione sarà un’opportunità di addestramento anche per i controllori della difesa aerea a bordo del velivolo Gulfstream G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning), poiché avranno modo di perfezionare le loro capacità in qualità di “Airborne Mission Coordinator”, ovvero di coordinatori della missione.

L’attività di volo verrà svolta da martedì 19 a giovedì 28 e sarà suddivisa in 2 sortite giornaliere, una in orario diurno e una pomeridiana, ad esclusione del sabato e della domenica.

Partecipano all’esercitazione:

Partecipano all’esercitazione 5 velivoli F-2000A Eurofighter provenienti dal 4° (Grosseto), 36°(Gioia del Colle), 37° (Trapani) e 51° Stormo (Istrana), 2 elicotteri HH-139A del 82° Centro (Trapani) e del 83° Gruppo Combat SAR (Cervia) dipendenti dal 15° Stormo (Cervia), un velivolo CAEW che la prima settimana opererà dall’aeroporto di Pratica di Mare, i Fucilieri dell’aria e gli Incursori rispettivamente del 9° (Grazzanise) e 17° Stormo (Furbara). E’ stata inoltre costituita una “White Cell” con funzioni di supervisione, coordinamento e direzione dell’Esercitazione con personale proveniente dal Comando Forze da Combattimento (Milano), dal Comando delle Operazioni Aeree (Poggio Renatico – FE) e dal Comando Forze di Supporto e Speciali (Roma).

