METEO – Domani allerta gialla su Palermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre.

In particolare, si legge nel bollettino n. 19316, “SI PREVEDONO, FINO ALLE PRIME ORE DI GIORNO 13/11/2019: VENTI DI BURRASCA SUD-ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE O TEMPESTA E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PRECIPITAZIONI DIFFUSE E PERSISTENTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA”.Nella giornata di domani, per la città di Palermo l’allerta sarà di colore giallo.

Il bollettino integrale è consultabile alla pagina http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/up/up_idro/19316_AVVISO%20DRPC_2019_11_12_62270.pdf

Com. Stam.