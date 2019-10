Palermo Vittime incidenti sul lavoro. 69° edizione della Giornata Anmil

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina alla cerimonia civile che si è tenuta presso S. Maria dello Spasimo in occasione della 69ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

Numerose le manifestazioni che hanno avuto luogo in tutta Italia, organizzate dalle sedi ANMIL, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e alle quali hanno partecipato le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. A Palermo, tra gli altri, sono intervenuti il sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi e il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni.

“Il tema centrale – ha dichiarato il sindaco Orlando – è non considerare il lavoro la contro prestazione di una retribuzione. Il lavoro è l’esercizio di un diritto umano che vede al centro di ogni ragionamento la persona e non lo scambio tra attività lavorativa e denaro. Solo così possiamo garantire la sicurezza. Ma per fare questo occorre un forte cambiamento culturale che ci porti a smettere di considerare il lavoro come un patto economico. Questo significa dire no e combattere il lavoro nero, significa intensificare la parte di Stato e Regione che sono competenti, aumentare il controllo sulla sicurezza nei posti di lavoro e rendere visibili i lavoratori perchè se sono visibili hanno dei diritti, come la residenza anagrafica e regolari contratti di lavoro. Questa iniziativa oggi – ha concluso Orlando – è la conferma dell’impegno dell’Associazione mutilati e invalidi del Lavoro che da tanti anni lavora in Italia e che a Palermo è stata uno stimolo importante per un cambio culturale significativo”.

Sempre stamattina, infine, tra le iniziative in programma per la Giornata Anmil e grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale di Palermo, si è svolta l’inaugurazione del restauro del monumento creato dallo scultore Vittorio Gentile, posto alcuni anni fa nei giardini di Via Campolo su iniziativa del presidente di Anmil Palermo, Rosario Conti.

