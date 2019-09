“90° Gran Premio d’Italia Formula Uno” itinerari consigliati per il raggiungimento dei parcheggi suddivisi sulla base della provenienza

Domenica 8 settembre 2019, organizzata dall’Automobile Club di Milano, verrà disputata, all’Autodromo di Monza, la gara automobilistica di velocità “90° Gran Premio d’Italia” valevole per il campionato mondiale di Formula UNO, con partenza alle ore 15,10 circa.

L’importante manifestazione richiamerà moltissimi sportivi provenienti dall’Italia e dall’estero. Anche quest’anno, come già sperimentato nelle ultime edizioni, non sarà possibile parcheggiare all’interno e nelle immediate vicinanze dell’Autodromo. Sono state pertanto predisposte apposite aree segnalate opportunamente sui percorsi, ove gli utenti potranno parcheggiare i veicoli e raggiungere l’impianto sportivo con bus-navette gratuiti.

Per raggiungere i parcheggi, anche in relazione alle diverse provenienze dell’utenza, indicativamente si segnalano i seguenti itinerari:

DA MILANO

Al fine di garantire la corretta viabilità per l’afflusso e il deflusso dei veicoli che giungeranno all’Autodromo di Monza, sono state disposte le seguenti chiusure, sempre relative alla S.S. n. 36 del lago di Como e dello Spluga nel tratto dal km 12+200 al km 13+800 in carreggiata nord e nel tratto dal km 14+050 al km 12+600 in carreggiata sud di seguito indicati:

Carreggiata Nord

Svincolo interno galleria di Monza per “Monza Centro – Piazzale Virgilio”,

posto al Km 12+200:

Sabato 07/09 dalle ore 07.00 sino a cessate esigenze;

Domenica 08/09 dalle ore 07.00 sino a cessate esigenze;

Svincolo per “Monza Villa Reale”, posto al km 13+000:

Domenica 08/09 dalle ore 06.00 sino a cessate esigenze;

Svincolo per “Monza Viale Elvezia posto al km 13+800:

Domenica 08/09 dalle ore 16.00 sino a cessate esigenze.

Carreggiata Sud

Svincolo per “Monza Viale Elvezia” posto al km 14+050:

Domenica 08/09 dalle ore 16.00 sino a cessate esigenze;

Svincolo per “Muggiò ex S.S. 527”, posto al km 13+700:

Domenica 08/09 dalle ore 16.00 sino a cessate esigenze;

Svincolo per “Monza Villa Reale”, posto al km 13+100:

Domenica 08/09 dalle ore 16.00 sino a cessate esigenze;

Svincolo per “Monza Centro”, posto al km 12+600:

Domenica 08/09 dalle ore 16.00 sino a cessate esigenze;

Per l’utenza proveniente da Milano Centro , si consiglia di percorrere Piazzale Loreto (MI) , Viale Monza (MI), Viale Antonio Gramsci (S.San Giovanni), S.P. 58 fino a Monza – in alternativa Viale Fulvio Testi – Viale Zara –SP.5 – S.S. 36.

Per quanti invece vorranno raggiungere Monza dall’A/51 Tangenziale Est di Milano, si consigliano le uscite di Monza S.P. 13, quella di Concorezzo e quella di Vimercate a seconda dei parcheggi di destinazione, mente per quanti vorranno percorrere l’A/52 Tangenziale Nord si consiglia l’uscita di Monza Sant’Alessandro.

DA TORINO

Autostrada A/4 uscita consigliata:

Sesto San Giovanni – S.S. 36 direzione Monza.

In alternativa (secondo segnalazioni luminose della Concessionaria A.S.P.I), Cormano direzione Meda, Tangenziale Nord direzione Monza, quindi Monza S. Alessandro per il parcheggio Monza Est Stadio.

DA COMO o VARESE

Autostrada A/9 uscita consigliata :

Saronno, quindi S.S. 527 oppure S.S. 36 direzione Monza a seconda dei parcheggi di destinazione.

DA LECCO

S.S. 36 uscita consigliata:

Desio San Giorgio – Desio Centro – Desio Sud – Lissone Centro, “Monza Ospedale – Autodromo – S.S. 527 e Monza Viale Elvezia per i parcheggi esterni zona Nord/Ovest.

DA GENOVA

Tangenziale Ovest direzione Bologna – innesto Tangenziale Est di Milano direzione Venezia – Lecco quindi :

1)- Agrate Brianza;

2)- Concorezzo;

3)- Vimercate Centro o Vimercate Sud – parcheggi in zona Nord/Est – Sud/Est

Autodromo;

oppure:

Tangenziale Est quindi Tangenziale Nord – uscite consigliate:

1)- Monza Sant’Alessandro;

2)- Monza Sesto San Giovanni – parcheggi zona Sud/Ovest Autodromo;

DA FIRENZE – BOLOGNA:

Autostrada del Sole A/1 – Tangenziale Est di Milano direzione Venezia – uscite consigliate:

1)- Agrate Brianza;

2)- Concorezzo;

3)- Vimercate Centro o Vimercate Sud – parcheggi in zona Nord/Est – Sud/Est

Autodromo;

Autostrada del Sole A/1 – Tangenziale Est quindi Tangenziale Nord – uscite consigliate:

1)- Monza Sant’Alessandro;

2)- Monza Sesto San Giovanni – parcheggi zona Sud/Ovest Autodromo;

Autostrada A/58 – Tangenziale Est Esterna di Milano – uscita consigliata:

A/4 Agrate – S.P. 13;

DA VENEZIA – BRENNERO

Autostrada A/4:

1) – Uscita A/4 Agrate – S.P. 13;

2) – Tangenziale Est per Vimercate verso i parcheggi di destinazione;

2) – Uscita Tangenziale Est quindi Tangenziale Nord direzione Como uscita Monza

Sant’Alessandro per parcheggio Monza Est Stadio.

Autostrada A/35 Bre.Be.Mi:

Immissione in A/58 uscita Agrate – S.P. 13;