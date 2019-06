ISUD Divulga l’obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

L’obiettivo 14 riguarda l’uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse. Si tratta di una sfida improrogabile, considerato lo stato in cui versano molte zone marine del globo, soprattutto (ma non solo) quelle più costiere.

Abbiamo intervistato sul tema il dott. Carlo Pipitone, ricercatore presso l’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IAS) di Palermo.

Dott. Pipitone, quali sono oggi le principali minacce per gli ambienti marini?

“Le minacce agli ecosistemi marini derivanti da effetti diretti o indiretti delle attività umane sono molteplici, e alcune tendono addirittura a rafforzarsi con il passare del tempo. Pesca eccessiva, inquinamenti di ogni genere, plastiche (incluse micro- e nanoplastiche), sfruttamento di aree sempre più remote e profonde, uniti alle conseguenze del cambiamento globale (in particolare il riscaldamento), rappresentano pressioni fortissime sull’ambiente marino e i suoi abitanti.

La perdita di biodiversità marina (e terrestre) è una delle minacce più gravi all’integrità del nostro Pianeta. Le cause vanno ricercate principalmente nel danneggiamento degli habitat (da inquinamento e altri impatti), ma anche nel prelievo (pesca) e nel cambiamento climatico”

In che modo la ricerca può interagire con il quotidiano delle comunità, e sviluppare risultati apprezzabili in tempi utili?

“La ricerca scientifica ha un ruolo fondamentale, sia nella comprensione dei fenomeni in atto (valutazione e monitoraggio), che nella proposta di soluzioni di mitigazione del danno e di recupero di ambienti ormai danneggiati. Sappiamo però bene che la visione dei ricercatori è spesso lontana, e talvolta inconciliabile, con quella dei politici. La grande sfida, in effetti, è rendere le attività umane sostenibili e compatibili con le esigenze dell’ambiente, eliminando o modificando radicalmente tutte quelle che sostenibili non sono.”

Può darci un esempio di applicazione pratica dei risultati della ricerca in campo marino?

“La mia attività di ricerca al CNR si basa in buona parte sulla grande tematica della conservazione della biodiversità e sulle iniziative di gestione della pesca indirizzate a (1) recupero e ricostituzione di stock ittici sovrasfruttati, (2) sviluppo di pratiche di pesca a basso impatto.

Fondamentale è quindi la conservazione della biodiversità marina. Il principale strumento per rallentare la perdita di biodiversità restano le aree protette. Che si distinguono in aree protette marine (AMP) e terrestri, a loro volta in 6 categorie, a seconda degli obiettivi di conservazione.

Purtroppo la porzione di superficie marina protetta è ancora minuscola. Una review pubblicata da Pimm et al. su Science nel 2014 dà delle stime sconfortanti: le circa 10.000 AMP di ogni tipo esistenti nei mari del globo coprono solo il 2,3% circa della superficie degli oceani, ma le “vere” riserve marine ne coprono appena l’1,8%. I tratti di mare più impattati (aree di pesca industriale e di attività minerarie ed estrattive) non godono di protezione alcuna. Siamo ancora lontani dal 10% di protezione richiesto per i mari dall’Obiettivo 11 di Aichi, all’interno della Convenzione sulla Diversità Biologica, entro il 2020.”

Quali sono le garanzie di riuscita nella costituzione e, soprattutto, nella conservazione di AMP?

“È ormai ben accertato che le AMP (soprattutto se sono grandi, antiche – cioè attive ormai da anni – e isolate) possono avere ottimi risultati in termini di protezione della biodiversità, è anche vero che la loro efficacia dipende principalmente da due fattori: progettazione (reserve design) e gestione (reserve management).

La prima deve assicurare una scelta adeguata dei siti (e quindi degli habitat e delle specie) da proteggere, nonché i livelli di protezione nelle diverse zone, ed è compito della ricerca (assieme alla valutazione dei risultati ottenuti).

La seconda deve assicurare il rispetto delle norme e il raggiungimento degli obiettivi, ed è compito dell’Ente Gestore. Purtroppo il numero di riserve “di carta” (paper parks) caratterizzate da cattiva gestione è abbastanza elevato. A ciò si aggiunge talvolta la mancanza di fondi dedicati alla ricerca e al monitoraggio, quindi non possono neppure essere valutati i risultati.

Vediamo così che la discrepanza tra suggerimenti della ricerca e attuazione dei medesimi da parte della politica (o dei gestori in senso lato) continua ad essere un problema di prima grandezza nella conservazione della natura.”

Più volte abbiamo trattato la profonda correlazione tra mari e cambiamento climatico, vuole darci un suo contributo?

“Non mi addentro nel campo del cambiamento ambientale globale, che merita una trattazione separata. Dico solo che le conseguenze del riscaldamento globale e della acidificazione degli oceani sono sotto gli occhi di tutti, grazie anche ad un livello di interesse dei «mass media» in crescita esponenziale: dallo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai allo sbiancamento (bleaching) delle barriere coralline; dallo spostamento dell’areale (zone in cui vive un raggruppamento di organismi) di distribuzione delle specie alla loro estinzione locale, fino all’indebolimento delle strutture scheletriche di moltissimi organismi grandi e piccoli in un ambiente sempre più acido, i danni alla natura sono in continua crescita, con buona pace di che dice di non crederci”

Dott. Pipitone, la pesca soddisfa uno dei bisogni primari dell’uomo, qual è la misura per garantire equilibro tra nutrimento e sostenibilità?

“Per secoli si è creduto che le risorse ittiche fossero inesauribili, oggi (in realtà da parecchi decenni ormai) sappiamo che non lo sono affatto. Una pesca eccessiva (come quella che si è sviluppata a partire da metà ‘800, quando ai pescherecci è stato applicato il motore a scoppio) può ridurre talmente la quantità di pesce, tale da metterne a rischio la capacità riproduttiva, ovvero non si produrrebbero “figli” sufficienti a mantenere in vita la popolazione stessa (recruitment overfishing).

Il caso più eclatante è stato quello dello stock di merluzzo dell’Atlantico nord-occidentale al largo di Terranova: dopo alcuni decenni di pesca sempre più intensa supportata da avanzamenti tecnologici importanti, e quindi da catture sempre crescenti, il merluzzo arrivò a livelli di abbondanza così bassi da spingere il governo canadese ad imporre nel 1992 una moratoria (cioè un divieto totale di pesca del merluzzo). Collassi simili di risorse ittiche sono avvenuti anche in altri mari del globo, e in generale la maggior parte delle risorse ittiche sono considerate sovrasfruttate.”

Restando in acque a noi care, qual è la situazione nel Mediterraneo?

“Il Mediterraneo non fa eccezione. Essendo un mare relativamente poco produttivo e con una enorme densità di popolazione costiera, la pressione di pesca, ormai elevatissima, ha causato una riduzione drammatica di molte delle sue risorse ittiche. La parcellizzazione delle attività di pesca in tantissime flotte grandi, e più spesso piccole sparpagliate lungo le coste, e la mancata osservanza delle leggi, rappresentano un ulteriore elemento di rischio.”

In che modo ci tutela la UE, quali i possibili percorsi?

“La spinta verso il raggiungimento di una pesca sostenibile è forte da parte dell’Unione Europea, anche se le peculiarità biologiche, ecologiche e socio-economiche del Mediterraneo non sempre sono tenute nel dovuto conto rispetto ai Paesi che si affacciano sull’Atlantico.

L’obiettivo è raggiungere livelli di prelievo sostenibili che consentano un mantenimento delle risorse anche per le generazioni future, senza pregiudicare un così importante settore produttivo e molte migliaia di posti di lavoro.

Le strade per tentare di raggiungere un simile, ambizioso quanto ineludibile obiettivo sono diverse: 1) riduzione dello sforzo di pesca totale (meno giorni di pesca, minore numero di barche, ecc.); 2) uso di attrezzi da pesca con minore impatto sugli habitat; 3) maggiore selettività degli attrezzi (evitando la cattura degli stadi giovanili e di tutte quelle specie senza interesse commerciale che vengono ributtate in mare).”

È orami noto a tutti che molti dei danni sono causati dalla pesca a strascico. Quali azioni possibili?

“Parliamo della principale e più diffusa forma di pesca industriale, caratterizzata da un prelievo indiscriminato di tutti i pesci e gli invertebrati incontrati dalla rete nel suo percorso sul fondale (bassa selettività), e da un impatto fisico sulle comunità bentoniche (ovvero quelle costituite dagli organismi fissi e mobili che vivono a diretto contatto del fondo del mare).

Durante la mia attività di ricerca al CNR ho analizzato i risultati ottenuti da iniziative di gestione basate sulla adozione del divieto di pesca a strascico . Il divieto di strascico consente di attuare localmente i tre punti elencati sotto.

In teoria ci si aspetta (1) un aumento della quantità di pesce in mare, con possibile fuoriuscita di una parte di questo pesce nelle aree immediatamente adiacenti (spillover); (2) un aumento della taglia media di ogni specie, con una presenza equilibrata di tutte le porzioni di una popolazione (taglie grandi e piccole); (3) la cessazione dell’impatto sui fondali. Di conseguenza la ricostituzione della rete alimentare, ovvero, di quelle complesse relazioni tra organismi, basate sulla predazione che in un ecosistema fortemente impattato quale è un tratto di fondale soggetto a strascico sono fortemente disturbate.

Passando dalla teoria alla pratica… sono questi gli effetti realmente ottenuti laddove si è applicato il divieto di strascico? La risposta è SI.”

Può citare un caso di successo di restrizione all’uso della rete a strascico e dei risultati ottenuti?

“Nel Mediterraneo, per la precisione in Sicilia, il divieto di strascico è stato imposto dalla L.R. n. 25/1990 in tre golfi dell’isola: Castellammare, Patti e Catania. Il nostro gruppo di lavoro del CNR ha fatto ricorso a opportunità di finanziamento nazionali ed europee per monitorare lo stato delle popolazioni ittiche nel Golfo di Castellammare fra il 1994 e il 2005. I nostri risultati, pubblicati a più riprese sulle riviste specializzate, hanno mostrato come già 4 anni dopo l’inizio del divieto gli effetti positivi fossero evidentissimi, con una biomassa di pesce in mare mediamente 8 volte superiore a quella presente prima del divieto.”

Alla luce di quanto ci racconta, come garantire gli “uomini di mare”?

“La pesca è innanzitutto una attività economica, un duro lavoro con il quale molti uomini sostengono le famiglie, talvolta rischiando in condizioni di pericolo. È anche per loro che è necessario gestire la pesca in modo razionale.

Nel caso sopracitato del merluzzo dell’Atlantico, la decisione obbligata portò ad una perdita di 40.000 posti di lavoro ed alla fine di una attività che esisteva da 500 anni.

La pesca artigianale, o piccola pesca, è tradizionalmente in conflitto con quella a strascico per diversi motivi. Il divieto di strascico va in direzione di un vantaggio a favore di questo settore, e una ricerca che abbiamo condotto nel 1998 nel Golfo di Castellammare, con gli economisti inglesi dell’Università di Portsmouth, ha evidenziato il totale favore dei pescatori artigianali nei confronti del divieto per gli evidenti vantaggi che ne stavano godendo. Il discorso è molto complesso e ricco di sfaccettature, e non dobbiamo rischiare di semplificarlo.

Sicuramente una misura limitativa come il divieto di strascico non può non tener conto dei pescatori che si trovano esclusi da un’area dove prima operavano.

Misure sociali ed economiche di compensazione sono state prese con successo nei primi anni dopo l’inizio del divieto, per poi però essere ritirate, creando i presupposti per la pesca illegale all’interno del Golfo. Politica e gestione hanno quindi un compito tanto gravoso, quanto necessario per ridurre gli svantaggi e, soprattutto, per far capire quanto grandi siano i vantaggi delle misure di gestione prese.

Il mestiere del pescatore è duro ed economicamente difficile, ma ci sono margini di azione – che non possono non essere supportati e validati dalla ricerca scientifica – per rendere questo mestiere praticabile e soprattutto sostenibile.”

Si conclude oggi la prima edizione della Rubrica per lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo introdotto il concetto di sostenibilità ed affrontato in maniera più dettagliata quattro dei 17 SDG: l’obiettivo 8 per garantire condizioni lavorative ottimali; il 7 Energia pulita e Accessibile, a cui abbiamo dedicato due articoli; il 6 per la riduzione dei cambiamenti climatici. Infine, l’obiettivo 14.

Molti sono ancora gli obiettivi e gli argomenti da conoscere e condividere, invitiamo i nostri lettori ad informarsi e consultare il sito di iSuD: www.isud.eu

Vi auguriamo una buona e sostenibile estate, con l’auspicio che possiate essere sostenibili anche nella scelta delle vacanze!

Di Mauro Faso