Energia elettronucleare… energia sostenibile?

Quinto appuntamento con i “iSuD” e lo Sviluppo Sostenibile. Ancora spazio al GOAL 7, Energia Pulita ed Accessibile. Il nucleare in un futuro possibile tra le principali fonti di energia nel panorama mondiale.

Nel precedente incontro, con il quale abbiamo introdotto il GOAL 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni, intervistando il presidente di iSuD, l’ingegnere Antonio Covais, abbiamo scelto di dedicare un capitolo a sé all’energia nucleare quale fonte di energia elettricha. Il nucleare potrà diventare un domani la maggiore fonte di energia… pulita? Questo il quesito che, da anni, spacca in due fazioni scienziati, attivisti per l’ambiente e semplici cittadini. Il solo ricordo delle tragedie accadute nel mondo a causa di incidenti in cui è stata, suo malgrado, protagonista l’energia nucleare, basta già a dividere la popolazione mondiale in favorevoli e contrari al suo utilizzo. Senza considerare, poi, il ricordo legato all’utilizzo del nucleare con scopi bellici durante la seconda guerra mondiale, e l’incubo atomico che il mondo ha vissuto durante gli anni della “guerra fredda”. Non possiamo però lasciarci condizionare nei giudizi, da incidenti ed usi sbagliati dei progressi scientifici fatti dall’uomo nella storia. Ciò vale anche per il nucleare, ecco perché, oggi, cercheremo di offrirvi una considerazione oggettiva e scientifica, con l’ausilio di uno degli studiosi e professionisti facenti parte della rete professionale di “iSuD”, l’associazione No Profit nata per fare Informazione sullo Sviluppo sostenibile. Incontriamo oggi il prof. Michele Ciofalo, Professore Ordinario di “Impianti Nucleari” presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Ingegneria.

Prof. Ciofalo, vogliamo, prima di ogni considerazione, fare il punto sullo stato attuale delle emissioni di inquinanti nell’atmosfera, in relazione al riscaldamento globale?

“È utile, al riguardo, fornire alcuni dati generali che permetteranno ai nostri lettori di avere da subito un’idea chiara dello status quo dei livelli d’inquinamento globali, per comprendere su quali strategie e tempistica dobbiamo formulare azioni e programmi futuri.

Nell’atmosfera vi sono 3000 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO 2 ), con una concentrazione di 400 ppm (parti per milione). La CO 2 emessa da attività umane ammonta a 27 miliardi di tonnellate all’anno. Oceani, rocce e foreste sono in grado di riassorbirne metà. L’altra metà si accumula in atmosfera, causando un incremento di 2 ppm all’anno (100 ppm in 50 anni).

Si stima che la temperatura media del pianeta aumenti di un grado ogni 25 ppm a causa dell’effetto serra di CO 2 , metano e altri gas. Quindi, se ci limitassimo a “congelare” le attuali emissioni, evitando che aumentino, la temperatura crescerebbe di 4 gradi in 50 anni, con effetti disastrosi (desertificazione, scioglimento di ghiacci polari, aumento del livello dei mari).

Pertanto non basta fermare l’aumento delle emissioni, ma occorre ridurle drasticamente. L’accordo di Parigi sul clima del 2015 si prefigge di contenere l’aumento di temperatura entro 2 gradi, e possibilmente 1,5 gradi, attraverso una riduzione delle emissioni a partire dal 2020. L’accordo è stato ratificato da vari paesi fra cui l’Unione Europea e la Cina, ma non dagli USA.”

Prof. Ciofalo, la richiesta di elettricità è in continuo aumento, anche grazie allo sviluppo tecnologico ed il conseguente miglioramento della qualità di vita. Non possiamo limitare la fornitura ma, al contrario, dobbiamo consentirne l’accesso ad ogni abitante, in ogni zona del pianeta. È quindi evidente che la soluzione non può trovarsi in una riduzione della produzione, ma in una scelta delle materie prime utili a produrre energia.

Professore, possiamo fornire ai nostri lettori uno scenario mondiale sulle attuali fonti di produzione di energia elettrica nel mondo, con particolare attenzione al nucleare?

“È corretto pensare che non si possa agire secondo una logica di riduzione di produzione e diffusione di energia elettrica. Visto che stiamo discutendo di energia nucleare, diamo un dato in termini percentuali sul suo uso e distribuzione nel mondo, rispetto ad altre fonti di produzione.

Nel mondo ci sono oggi 450 reattori nucleari di potenza, situati in USA (99), Francia (58), Giappone (42), Cina (39), Russia (35), Corea del Sud (25), India (22), Canada (19), UK (15), Ucraina (15) e un’altra ventina di paesi. Nel 2017 essi hanno prodotto 2500 miliardi di kWh di energia elettrica, pari al 10% della produzione mondiale totale. Il resto è venuto da carbone (38%), gas naturale (23%), petrolio (4%), idroelettrico (17%), fonti rinnovabili (6%), biomassa e rifiuti (2%).

Ci sono inoltre circa 60 reattori nucleari in costruzione in Cina (19), Russia (7), India (6) e altri paesi, inclusi gli Emirati Arabi (4).”

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo del nucleare?

“Il più grande vantaggio del nucleare, rispetto ai combustibili convenzionali, è l’assenza di emissioni di CO 2 , principale gas serra causa del riscaldamento globale. I 450 reattori nucleari in esercizio nel mondo riducono del 10% le emissioni totali di CO 2 (27 miliardi di tonnellate all’anno), rispetto a uno scenario in cui esse risultassero sostituite da centrali a combustibile fossile. Per fare un esempio, lo stesso effetto potrebbe ottenersi solo con interventi drastici, come dimezzare i consumi specifici, o la percorrenza annua, o il numero, di due miliardi di automobili.

Un altro grande vantaggio del nucleare, rispetto a fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico e l’eolico, è l’indipendenza da condizioni meteorologiche, ora e stagione. Ciò lo rende particolarmente adatto a fornire il cosiddetto carico di base, cioè il fabbisogno minimo di potenza elettrica sotto cui non si deve mai scendere in un paese.”

I vantaggi sono indiscutibili, viste le considerazioni, ed i dati che mette a disposizione. Ma quali sono le problematiche legate all’uso del nucleare?

“È giusto dare una rappresentazione che sia il più possibile esaustiva e comprensibile a tutti, quando parliamo di criticità legata all’uso dell’energia nucleare. Ritengo utile dapprima riassumerle per macroaree. I problemi della tecnologia nucleare, che in molti Paesi ne hanno arrestato lo sviluppo o hanno addirittura determinato il suo abbandono, si possono riassumere in due punti: sicurezza (e, soprattutto, sua percezione pubblica) e costi e tempi di realizzazione.”

Prof. Ciofalo, condividiamo la sua attenzione sull’aspetto della percezione che, talvolta, si discosta dai dati oggettivi su temi che toccano direttamente l’opinione pubblica, ecco perché le chiediamo di avviare la sua disamina con dati oggettivi.

“Nonostante la risonanza avuta dagli incidenti di Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), quella nucleare è, in effetti, una tecnologia di generazione di energia elettrica fra le più sicure. Infatti, occorre considerare che tali incidenti sono gli unici rilevanti, avvenuti nel mondo in oltre sessant’anni di nucleare.

Il solo incidente che abbia causato con certezza molte vittime, quello di Chernobyl, è stato dovuto ad un’irripetibile serie di comportamenti umani irresponsabili, e ha riguardato un tipo di reattore non più costruito, né in funzione. L’incidente di Three Mile Island non ha causato vittime, ma solo danni agli impianti. Quello di Fukushima è avvenuto nel contesto di una catastrofe naturale (tsunami) che ha causato di per sé oltre 15.000 morti e grandi devastazioni, rispetto alle quali il contributo dell’incidente nucleare è stato irrisorio.

I reattori nucleari di IV Generazione, destinati ad entrare in funzione fra il 2030 e il 2040, presenteranno livelli di sicurezza molto superiori agli attuali, riducendo ulteriormente la probabilità di incidenti e rendendo impossibili incidenti gravi.”

Tuttavia, rimane sempre il problema delle scorie derivanti dalla produzione, come valutare questo aspetto?

“Anche la questione delle scorie radioattive, e del loro confinamento definitivo, è spesso enfatizzata. È difficile credere che confinare in modo sicuro e permanente alcune decine di tonnellate all’anno di scorie provenienti dal combustibile nucleare utilizzato, e contenenti un mix di isotopi radioattivi anche a lunga vita, presenti difficoltà insormontabili per la tecnologia contemporanea. In effetti, sono state individuate e sperimentate soluzioni tecniche adeguate, basate sull’immobilizzare le scorie e immagazzinarle in depositi geologici sotterranei, rendendo remota la probabilità di rilasci.

Nonostante la bassissima probabilità di incidenti e contaminazioni, la percezione pubblica della sicurezza nucleare è molto sfavorevole – almeno nei paesi occidentali. A seguito di pressioni pubbliche, numerosi Paesi già nucleari hanno adottato misure limitative o abrogative nei confronti del nucleare: In Italia, i referendum del 1987 e del 2011, immediatamente successivi agli incidenti di Chernobyl e Fukushima, pur non escludendo formalmente la costruzione di nuove centrali, l’hanno resa di fatto impossibile.

La Germania ha già chiuso 8 delle 17 centrali nucleari che aveva, e dovrebbe chiudere le rimanenti entro il 2022. Il Belgio ha deciso di chiudere le sue 7 centrali nucleari entro il 2025. Simili strategie di uscita sono state approvate in altri paesi, come la Svizzera e la Svezia.

In quasi tutti i paesi, i tempi e i modi previsti per l’uscita variano a seconda delle coalizioni che vincono di volta in volta le elezioni, e in particolare della presenza in esse di cosiddetti partiti verdi”.

Le ragioni di tale forte avversione pubblica alla tecnologia nucleare sono molteplici e non è questa la sede per analizzarle. Certo pesano fattori quali: l’incapacità dell’opinione pubblica di ragionare in termini quantitativi e comparativ. Si preferisce una logica binaria e manichea per cui X è “pericoloso” o “non pericoloso”, “buono” o “cattivo”; la perdita di prestigio delle “élites”, sia politiche che scientifiche, che non sono più credute; l’effetto “NIMBY” (“Not in my backyard”, non nel mio cortile) per cui un impianto può anche andar bene, purché non sia sotto casa; il successo, in parte reale e in parte enfatizzato, di tecnologie a basse emissioni concorrenti, come il solare fotovoltaico e l’eolico.”

Prof. Ciofalo può introdurci, adesso, ad un’analisi più pragmatica, basata su costi e tempi di realizzazione delle centrali nucleari?

“Un problema, forse ancor più serio di quelli afferenti sicurezza e accettazione pubblica, è, nei paesi occidentali (Europa e USA), la lievitazione dei costi e dei tempi di realizzazione. Ad esempio, a Flamanville (Francia) è in costruzione dal 2007 un reattore EPR (European Pressurized Reactor) da 1600 MW di potenza. La fine lavori era stata prevista per il 2014, con un costo stimato di 5 miliardi di Euro, ma negli anni costi e tempi sono andati crescendo, ed oggi si prevede l’avvio del reattore nel 2020. Il costo finale stimato sarà di 10,9 miliardi di euro.

Valgono le seguenti considerazioni:

1) Nel settore nucleare, come nel fotovoltaico e nell’eolico, il costo dell’energia elettrica prodotta è dominato dai costi di costruzione degli impianti, a cui vanno sommati i costi dello smantellamento a fine vita e i costi di trattamento e confinamento delle scorie.

2) A loro volta, i costi di impianto sono dominati da quelli dei sistemi di sicurezza, che incidono per oltre il 50%.

3) Similmente, i tempi di realizzazione sono dominati da quelli richiesti per le procedure autorizzative.

Pertanto, costi e tempi del nucleare non sono variabili puramente tecnico-economiche, ma sono fortemente condizionati dalle scelte politiche che i diversi paesi adottano: norme più restrittive comportano sistemi di sicurezza più generosamente dimensionati e un maggior numero di passaggi autorizzativi, con conseguente lievitazione dei costi e dei tempi.

Non stupisce, quindi, che oggi si costruiscano reattori soprattutto in paesi come la Cina e la Russia, in cui le procedure autorizzative sono più sbrigative. Per contro, nei paesi occidentali, dove più complessi sono i rapporti fra le varie istituzioni interessate e più pressante l’attenzione dell’opinione pubblica, sia i costi che i tempi si dilatano considerevolmente.”

Prof. Ciofalo, nel ringraziarla per aver contribuito a dare informazione su un tema così delicato e complesso, le chiedo di condividere con i nostri lettori le sue personali considerazioni sul tema.

“La tecnologia elettronucleare può dare un contributo decisivo alla riduzione delle emissioni di CO 2 , e quindi al contrasto dei cambiamenti climatici, senza le limitazioni tipiche delle fonti rinnovabili, che sono discontinue e richiedono tecnologie di accumulo e reti di distribuzione “intelligenti”, non ancora pienamente sviluppate.

Tuttavia, il nucleare non ha saputo superare l’ostilità, fondata o no, dell’opinione pubblica. Senza cambiamenti decisivi, è improbabile che esso possa tornare ad essere un’opzione importante nei paesi occidentali (Europa e USA, cui vanno aggiunti Giappone, Corea del Sud e Taiwan).

È invece verosimile che nei prossimi anni esso abbia un forte sviluppo in Cina, Russia e India, paesi in cui l’ostilità dell’opinione pubblica è meno diffusa e meno decisiva e in cui, peraltro, si registra la più inquietante crescita delle emissioni di CO 2 .

Le decisioni relative al nucleare non poggiano tanto su questioni tecnologiche, quanto su scelte politiche e scale di priorità. Se quella del nucleare possa tornare ad essere un’opzione, anche nei paesi occidentali, dipenderà dal valore che attribuiremo nei prossimi anni al contrasto dei cambiamenti climatici e al mantenimento di livelli di consumo e produzione industriale elevati, rispetto al disvalore che attribuiremo al rischio (per quanto basso) di incidenti e alla necessità di confinare, per tempi lunghi, i rifiuti radioattivi prodotti.”

Vogliamo, infine, toccare un altro aspetto che afferisce all’uso dell’energia nucleare. È vero che dobbiamo garantire alle future generazioni, almeno, lo stesso approvvigionamento energetico di cui usufruisce la nostra, ma tutto ciò basta a giustificare l’utilizzo di alcune zone del pianeta come “discariche”, a tempo indeterminato, di scorie radioattive?

Come ben spiegato dal professore Michele Ciofalo, l’attività di conservazione è eseguita in sicurezza estrema. Siamo tutti ben consapevoli che il problema delle scorie non sia legato solo alla produzione di energia ma, anche, alle scorie prodotte in campo medico. Applicazioni a cui oggi non possiamo rinunciare.

La domanda però rimane: diamo per assunto che il pianeta, vivo ed in continuo movimento, grazie alla moderna tecnologia possa garantirci “zone sicure”, possiamo davvero pensarle per un tempo quasi indefinito? Anche se i depositi si trovano in siti sotterranei, è comunque moralmente corretto negare quei luoghi per sempre a coloro che abiteranno la Terra nei secoli futuri? La tessa domanda vale per gli inquinanti immessi nell’atmosfera, e prodotti dalle fonti fossili oggi. Auspichiamo che, in un futuro lontano, avremo anche la tecnologia per utilizzare migliori soluzioni di quelle poste in essere dalla nostra generazione. Ai lettori le personali considerazioni.

Mauro Faso