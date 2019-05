Palermo: 14 giorni di digiuno per fratel Biagio Conte, continua lo sciopero della fame per i diritti umani

Continua la protesta pacifica del missionario palermitano Biagio Conte in favore di Paul e per tutti quelli che si trovano nella sua situazione. Aning Paul Yaw, immigrato che vive a Palermo nella missione del frate da oramai 10 anni, ha ricevuto a fine aprile il decreto di espulsione.

Paul è stato invitato a “mettere la firma” presso il commissariato di polizia di Brancaccio, come se avesse commesso un recente reato. “Si chiama Paul, vive in Missione da oltre 10 anni e ha sempre vissuto con grande spirito di servizio, di generosità e di onestà. In Africa, nel suo paese di origine, era un idraulico ed a Palermo ha donato il suo servizio a tutti i fratelli della Missione. Ha riparato impianti idraulici abbandonati all’incuria da decenni, ha aiutato tanti fratelli italiani e stranieri che dormivano per strada. Ha riparato i bagni della grande casa che è la Missione. Si è reso sempre amico di tutti. Adesso un provvedimento che non capiamo vorrebbe espellerlo dall’Italia”, così spiega Biagio Conte in una nota.

Il fondatore della Missione “Speranza e Carità”, oramai 12 giorni fa si è disteso accanto a Paul e non vuole lasciarlo neanche un momento. Si trova a Brancaccio nel luogo dove è stato ucciso il Beato Pino Puglisi, e da lì sta lanciando un appello disperato perché si possa aiutare Paul. Non mangerà, pregherà, non si muoverà da lì finché non si farà giustizia. Fratel Biagio non comprende infatti come sia possibile espellere una persona dopo 10 anni di integrazione sul territorio, senza aver commesso alcun reato. Fino ad oggi sono oramai migliaia le persone che sono andate a trovare Fratel Biagio per manifestargli solidarietà, dal Sindaco all’Arcivescovo di Palermo. Personalità di ogni settore, anche l’attrice Claudia Koll che proprio oggi, dopo la messa, ha voluto sostare con fratel Biagio ed esprimere la sua solidarietà. A centinaia i cittadini che si sono schierati in favore di Paul e degli altri immigrati, che al sentir comune non meriterebbero di essere cacciati.

Fratel Biagio, ferito nel più profondo del cuore, si rivolge alle autorità italiane affinché “mi liberino Paul non lo ammanettate! non lo arrestate! non lo rimpatriate! – così diffonde una nota che continua – Non è un delinquente. È un disperato. In 10 anni di permanenza in Italia non ha mai commesso un reato. È una persona giusta. Non potete condannare un giusto. Questa ingiustizia ritornerà male per tutta la nostra società.”

Tra le lacrime di sofferenza fratel Biagio ha lanciato dunque un messaggio di disperazione, ed allo stesso tempo di speranza. Dal decimo giorno sia Biagio Conte che Paul portano le catene alle caviglie. Tra i vari comunicati diramati vogliamo riportare parte di uno dei messaggi di fratel Biagio mentre il suo pensiero, in questi giorni, andava all’Africa.

“Non possiamo dimenticare la storia, ci sono ancora dei solchi profondi degli anni della schiavitù, della deportazione. In questo periodo vi è un ritorno alla sopraffazione e alla disumanizzazione. Negli anni passati avevamo superato questo periodo negativo della storia, nelle nostre coscienze era maturato un cambiamento che tutto questo non accadesse mai più. In questi ultimi tempi purtroppo c’è stato un ritorno ai tempi bui.

Tutti quei paesi africani che hanno subìto deportazioni dei loro popoli, dovevano ricevere un aiuto, un sostegno concreto per le loro terre ma invece non abbiamo dato nulla, abbiamo tolto le risorse, colonizzando interi territori.

Negli ultimi anni, siamo stati invasori con le multinazionali, qual è stato il risultato?

Che stanno impoverendo l’Africa. Una piccola minoranza di africani ha ricevuto ricchezze, e tutto il resto del popolo è stato affamato creando così una nuova emigrazione (deportazione). Questo popolo affamato, i nuovi profughi, scappano per cercare una terra promessa, un luogo dove ricominciare.

Adesso dopo anni e dopo aver ricevuto e nutrito una speranza, tanti fratelli che stavano ricostruendo la loro vita rischiano di perdere la speranza, attraverso metodi ingiusti che oggi ci riportano ad una nuova schiavitù, ad una nuova tratta. Li stiamo giudicando, annientando e condannando a rientrare forzatamente nei loro paesi. Con quale rischio? Un ritorno fortemente negativo e ingiusto. Ma abbiamo capito che l’Africa è il futuro e la nostra Speranza? Attendiamo che si spezzino le catene mettendo così fine alle ingiustizie. Questo appello non è né per una parte politica né per un’altra, ma per tutta l’umanità.”

In attesa di un eventuale riscontro delle istituzioni alla situazione di Paul, non possiamo che augurare a fratel Biagio di restare in forze. È evidente che la società ha un profondo bisogno di persone come lui, che riescano a vedere oltre l’oggi, oltre il bisogno personale ed immediato, pensando ad una società più solidale ed unita.

Di Mauro Faso