Trapani Piano Festival Festival Pianistico Giovani Talenti

Dal 6 Maggio 2019 al 15 Maggio, nel segno della musica Classica, avra’ luogo il “Trapani Piano Festival”, 7 concerti dedicati al Pianoforte.

I concerti, per 7 giorni, sono organizzati e promossi dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Trapani e dal Conservatorio di Stato “A. Scontrino” di Trapani, con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, dell’Associazione “ Amici della Musica” di Trapani e dei Rotary di Trapani, Trapani Birgi Mozia e Trapani Erice.

Direttore Artistico, Il M° Vincenzo Marrone d’ Alberti, Professore di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Potenza, pianista trapanese di fama internazionale, vincitore di numerosi premi, inserito nei Top 500 di Francoforte.

Articolatissimo il programma che vede protagonisti 7 giovani interpreti, giovani pianisti straordinari che si confronteranno con i giovani studenti delle scuole del nostro territorio.

“Un viaggio all’insegna della Bellezza, che i nostri giovani studenti faranno, ascoltando composizioni del grande repertorio pianistico da “D. Scarlatti a M. Ravel”, ospiti nella sala “ Fulvio Sodano” di Palazzo d’ Ali’, con una guida all’ ascolto del M° Vincenzo Marrone d’Alberti – dichiara l’Assessore Rosalia d’Alì – La musica ha un ruolo importante nella formazione del cittadino e deve essere una priorita’ del nostro sistema scolastico e delle istituzioni che la rappresentano”.

Ad aprire la rassegna il 6 Maggio alle ore 18,30, il concerto del pianista Luca Lione, vincitore del 1° Premio Assoluto “LA PALMA D’ORO” di San Benedetto del Tronto; 1° Premio al Concorso musicale Internazionale “Città di Airola”; 2° Classificato al Premio di esecuzione pianistica “ SERGIO CAFARO”; 1° Premio al Premio Pianistico biennale “A.M.M.I.” di Salerno. 1 ° Premio Assoluto al Concorso musicale Internazionale “Città di Caserta”. 2 Premio al Concorso Internazionale Annarosa Taddei , 1° Premio al “GRAN PRIZE VIRTUOSO VIENNA 2018”e 1° Premio della V edizione del Maggio del Pianoforte a Napoli.

I Matinee’ per le scuole del nostro territorio saranno affidati ai giovani pianisti secondo il calendario di seguito indicato:

7 Maggio ore 10.30 – Claudia Vento, 15 anni, allieva del M° V. Balzani a Milano. Vincitrice del 1° premio assoluto del Concorso Pianisitico internazionale “Pozzolino , al 2nd International Piano Festival in Italy San Giovanni Teatino (Pescara) e al Tadini International Music Competition – Lovere (BG) . 1 Premio alla 7^ Rassegna Musicale Internazionale “Felix Mendelssohn” Città di Alassio, 1 Premio al “Giulio Rospigliosi”, 1 ° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga”, al concorso “Pianotalents” in Milano, 1° Premio al Concorso “Nuova Coppa Pianisti VII Edizione” Osimo (AN) e al 28° concorso pianistico nazionale J.S. Bach di Sestri Levante (GE) .

8 Maggio ore 10.30 – Matteo Pierro, 15 anni, allievo del M° Vincenzo Marrone d’ Alberti, presso il Conservatorio C. G. da Venosa di Potenza, vincitore del 1° Premio Assoluto al XVI Concorso Musicale Europeo di Matera – Premio Rosa Ponselle-2016; 1° Premio assoluto, al 21° Concorso internazionale di Mercato San Severino (SA) 2017; 1° Premio assoluto al XVII Concorso Musicale Europeo di Matera 2017 – 1° Premio al 20° Concorso Internazionale “Pietro Argento” ,2017; 1° Premio Assoluto al 6° “Concorso Europeo Jacopo Napoli” di Cava dei Tirreni, 2018; 1° Premio assoluto del Premio Mozart 2018 a Bari.

11 Maggio ore 10,30 – Greta Maria Lobefaro, 17 anni, allieva del M° Roberto Giordano presso l’ Accademia Internazionale di Imola, Vincitrice del prestigioso “XXI International Fryderyk Chopin Piano Competition for children and youth”, 2013, POLONIA. 15° Concorso Pianistico internazionale Città di Rocchetta (IS), 2014, Vincitore Assoluto edizione 2014 – premio “Maria Lombardi Regine”, concerto d’apertura ed. 2015. Prima classificata in Italia del Concorso Pianistico Steinway nella finale di Verona, febbraio 2016.III classificata nel Concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto”, nella sezione esecuzione pianistica fino a 33 anni, 2018.III classificata al XXXV Premio Venezia ed. 2018. (11 maggio ore 10.30)

13 Maggio ore 10,30 – Massimo Rizzuto, 18 anni, allievo del M° Walter Roccaro, giovane promessa del Conservatorio “ A. Scontrino “ di Trapani. Nel 2017 è risultato vincitore del Concorso “Marcello Marino”.

14 Maggio ore 10,30 – Giovanna Basile, 21 anni, allieva del M° Tiziana Silvestri presso il Conservatorio “ Martucci” di Salerno. È vincitrice di 20 primi premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Nel 2018 ha vinto il 1° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Airola”, 1° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Baronissi”, e 1° Premio Assoluto del Concorso Internazionale di Mercato San Severino.

Chiuderà il Festival il 15 maggio alle 18,30, il concerto della pianista russa di fama internazionale Anna Bulkina. È vincitrice del 1° premio “MTNA Piano Competition” in Georgia, 1° premio “Wideman International Piano Competition” in Louisiana, 1° premio della 50° edizione di “Annual Sorantin International Competition”, in Texas; “China International Piano Competition” (Xiamen, Cina); nel 2011 primo premio “Concours International de Piano Virtuoses du futurein Switzerland” (Crans Montana, Svizzera) e vincitrice dell’ edizione del 2011 del Concorso Internazionale di Bolzano “ F.Busoni “ .

