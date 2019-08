Arduino Forza Italia, chiede a Mineo una riunione in tempi brevi

Per Forza italia al momento dalle notizie che vengo per mezzo stampa, sembrano un po’ confuse. I dirigenti locali, non hanno ben chiaro il momento che sta attraversando il partito. Lo rende noto Nicola Arduino coordinatore di forza italia 4 circoscrizione.

Chiedo al coordinatore cittadino di Palermo Mineo, di riunire in tempi brevi tutti i coordinatori delle circoscrizioni, compresi i consiglieri eletti in Forza Italia, per fare il punto della situazione. Sono momenti in cui bisogna confrontarsi con serenità, e capire quale sarà il percorso del partito. Lo chiedo per il bene del partito, e per tutti coloro che credono ancora nell’impegno quotidiano, verso il territorio e verso i cittadini. Ci sono donne e uomini di Forza Italia, che hanno molta voglia di lavorare per il bene comune.

Com. Stam.