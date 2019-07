Mirabilandia, sconti per Tesserati FMI

Disponibile, per i Tesserati FMI, la convenzione con il Parco Divertimenti più grande d’Italia! Straordinarie attrazioni ed imperdibili show per tutta la famiglia: Mirabilandia è la scelta ideale per visitatori di ogni età, dai più piccoli a coloro che amano le emozioni estreme.

Grande novità 2019: Ducati World, l’unica area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico all’interno di un parco divertimenti. La convenzione dedicata ai tesserati FMI permette di acquistare online un biglietto di ingresso a data fissa al Parco di Mirabilandia alla tariffa speciale di € 27,90.

Accedendo a MyFMI è possibile richiedere il codice promozionale da utilizzare in fase di acquisto sul portale mirabilandia.it per l’acquisto di un massimo di 4 biglietti a tariffa convenzionata.

Il biglietto consente di usufruire della promozione “Il giorno dopo entri gratis!” (consulta il regolamento su mirabilandia.it).

VOUCHER MYFMI

COME UTILIZZARE IL TUO CODICE PROMOZIONALE

Vai su mirabilandia.it Inserisci il numero di biglietti che vuoi acquistare Inserisci la data in cui vuoi visitare il Parco Inserisci il codice promozionale nello spazio “coupon”

Modalità di fruizione della convenzione

Il codice promozionale permette di acquistare online sul portale mirabilandia.it fino ad un massimo di 4 biglietti di ingresso a data fissa al Parco di Mirabilandia per la stagione 2019. Il biglietto è valido per la promozione “Il giorno dopo entri gratis!” Il biglietto consente l’accesso alle attrazioni del Parco di Mirabilandia con l’eccezione di “Legends of Dead Town” e altre eventuali attrazioni e servizi a pagamento. Il biglietto non è valido per l’accesso a Mirabeach. Per info: 0544.561156

