L’associazione Marevivo con l’associazione Arcobaleno e la Lega Navale di Agrigento sostiene il progetto “RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE”

Si è svolto stamane sabato 5 ottobre una giornata ecologica promossa dalla Soc. Coop. “Arcobaleno 2013” di Sommatino che gestisce una comunità alloggio per minori, dalla Lega Navale di Agrigento- Porto Empedocle e dall’Associazione ambientalista Marevivo.

L’azione di ripristino ha interessato la spiaggia della Maddalusa nei pressi di San Leone (Agrigento) e proseguirà nelle prossime settimane presso altre spiagge della provincia. Protagonisti dell’intervento sono alcuni dei minori ospiti della comunità Arcobaleno e sottoposti a procedimenti penali con l’obiettivo primario di coinvolgerli in attività socialmente utili, per trasmettere valori positivi e giungere ad una sorta di azione riparatoria per il danno arrecato alla società con la devianza.

Più specificatamente hanno partecipato all’iniziativa di oggi dieci minori ospiti delle strutture in carico all’USSM di Caltanissetta, Catania, Palermo, Messina e agli Enti Locali, accompagnati dagli operatori della comunità e da tanti altri volontari.

“L’obiettivo della comunità è quello di trasmettere a questi giovani valori civici ed offrire loro nuove occasioni per confrontarsi con le istituzioni che a vario livello si occupano del controllo e anche della salvaguardia dei beni pubblici– dichiara Fabio Galluzzo presidente di Marevivo Sicilia –il percorso di cambiamento può iniziare con azioni d’impegno diretto e con la partecipazione ad iniziative dove questi ragazzi possono incontrare altri giovani impegnati in azioni di responsabilità, che possono fare loro da specchio e guida verso un futuro nuovo e diverso vissuto nella legalità e nel rispetto. Tanti i rifiuti rinvenuti; purtroppo le nostre spiagge ci riconsegnano continuamente quanto abbiamo abbandonato in mare come a voler dimostrare che la situazione è davvero grave e che l’unico intervento dipende dall’uomo che deve mutare il proprio comportamento nei ri! guardi della natura e dell’ambiente, se non vuole assistere alla distruzione del Pianeta.La giornata è stata utile anche per aggiungere al lavoro un momento di svago all’aria aperta, con la scoperta anche di ciò che di buono il mare è capace ancora di dare, rivelando la sua bellezza naturale. Ci aguriamo che la giornata di oggi sia stata bella ed importante per questi nostri giovani che hanno smarrito la via della legalità –continua Fabio Galluzzo – e che lo stare insieme a tante altre persone di buona volontà, li aiuti a conoscere altri aspetti del mondo in cui viviamo, aspetti caratterizzati da tante persone che vivono con impegno e riguardo e che possono essere esempi di vita.”

