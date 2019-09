Ambiente. “compra sfuso”, la campagna lanciata dal senatore M5S Marinello

Roma, 24 settembre 2019 – “Sulla scia dell’iniziativa ‘Compra Siciliano, Vivi Sano’, diamo il via alla campagna ‘Compra Sfuso'”.

A lanciare l’iniziativa il senatore del movimento 5 Stelle Rino Marinello. “Sono sempre più allarmanti i dati sull’inquinamento ambientale, – continua il Senatore – dovuto principalmente alla plastica, nel nostro Pianeta; dobbiamo scongiurare con tutte le forze la catastrofica previsione che sostiene che nel 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci. La plastica ormai è entrata nell’uso comune nelle nostre vite, ma possiamo cominciare a ridurne il consumo. Come? Comprando prodotti sfusi e detersivi alla spina. I prodotti che più comunemente vengono venduti alla spina, anche all’interno dei supermercati, sono i detersivi. Nei negozi di prodotti ecologici e bio troviamo detersivi alla spina di qualità, che sono rispettosi dell’ambiente anche dal punto di vista della composizione, e non soltanto per l’assenza di imballaggi. Basta acquistare un flacone riutilizzabile per detersivi e non ci si dovrà più preoccupare di smaltire le confezioni”.

“I vantaggi, – spiega Marinello – solo legati non solo alla riduzione della spazzatura, ma anche degli sprechi alimentari: a vantaggio, in ultima analisi, anche del nostro portafoglio, oltre che dell’ambiente. Una soluzione innovativa ed ecologica, che permette non solo di fare del bene all’ambiente ma anche di risparmiare sulla spesa”.

“Diamo seguito così, – conclude il senatore Cinquestelle – anche alle indicazioni contenute nella bozza del Decreto Ambiente, presentata nei giorni scorsi dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che prevede maxi sconti sui saponi o prodotti alimentari sfusi, privi di confezione di plastica e non solo”.

– “Agli esercenti di attività commerciali che acquistano tali beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022” si legge nella bozza. Ai soggetti acquirenti “il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022“.

Infine, “agli esercenti di attività commerciali che realizzano punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto delle attrezzature per l’erogazione di prodotti sfusi e alla spina nell’ambito della propria attività, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022“.

Lo sconto promesso dal decreto ambiente riguarda anche i prodotti alimentari come frutta e verdura che spesso sono sommersi dagli imballaggi che hanno una vita brevissima e che se non correttamente smaltiti, inquinano per l’eternità. Senza dimenticare che scegliere questo tipo di prodotti riduce l’impatto ambientale e le emissioni di Co2 della propria spesa che oltretutto occuperà anche meno spazio in casa.

