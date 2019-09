Ambiente: dichiarato lo stato di emergenza climatica

L’amministrazione comunale del Sindaco Pietro Puccio prosegue il suo impegno a tutela del’ambiente. “L’obiettivo è voler dare un fattivo contributo alla lotta ai cambiamenti climatici”

L’Amministrazione comunale del Sindaco Pietro Puccio con propria deliberazione n. 134 ha riconosciuto ufficialmente lo stato di “emergenza climatica”, approvando nella seduta di mercoledì 28 agosto 2019, una serie di interventi con i quali si vuole dare il proprio contributo al contrasto delle cause dell’emergenza climatica, arrivata pericolosamente ad un punto di non ritorno.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale del Sindaco Pietro Puccio si segnala per la sensibilità e la grande attenzione rivolta ai temi ambientali: Capaci è tra i pochi comuni italiani ad aver approvato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale e non solo.

Nei mesi scorsi il nostro Comune ha aderito allo “sciopero per il futuro” del 5 marzo e del 24 maggio, accogliendo l’appello della giovane ambientalista svedese Greta Thunberg, ha adottato ordinanze che vietano l’uso della plastica monouso e l’utilizzo ed abbandono nastri colorati e palloncini in gomma, ha incrementato la percentuale della raccolta differenziata. Altri provvedimenti hanno portato a trasformare l’intero litorale in una grande zona smoke free e ad istituire il servizio di car sharing.

“Nello spirito di Agenda 2030, il programma dello sviluppo sostenibile globale delle Nazioni Unite, un ruolo centrale spetta agli enti locali e la nostra Amministrazione è pronta ad accogliere l’invito a fare la propria parte nell’ambito del proprio territorio, lanciando campagne di sensibilizzazione ambientale e mettere in pratica politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile” ha dichiarato il Sindaco Pietro Puccio.

Con questa delibera, l’Amministrazione del Sindaco Pietro Puccio si impegna ad attuare ogni sforzo possibile, in relazione alle competenze del proprio Comune a contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5°C, offrendo il proprio contributo al contrasto dello stato di emergenza climatica e ambientale.

Per riuscirci, il Comune di Capaci si impegna a promuovere delle linee guida che mirano alla tutela ed alla salvaguardia ambientale, attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole, di associazioni, cittadini ed attività produttive.

Tra le iniziative da portare avanti il sostegno ad iniziative per favorire l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti urbani, anche lavorativi, sviluppando la rete di piste ciclabili, favorendo poi anche l’utilizzo dei mezzi pubblici per quelli urbani ed extraurbani.

Ed infine, la celebrazione del 21 novembre, (giornata dedicata alla “Festa dell’Albero”) che nell’intenzione del Sindaco Puccio deve diventare “un evento collettivo della nostra comunità” e che per l’occasione il Comune di Capaci pianterà mille alberi in aree pubbliche e private, ed infine l’istituzione del premio “Capaci per un mondo migliore” da assegnare a chi si distingue per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e della natura.

