WWF: Plastic Free a Magaggiari (Cinisi) in kayak e a Fondachello (Santa Flavia) anche in canoa

Sono due gli appuntamenti del fine settimana organizzati dal WWF Sicilia Nord Occidentale nell’ambito dei progetti #PlasticFree e #GenerAzioneMare del WWF Italia.

Il primo, Venerdì 9 Agosto si svolgerà dalle 9 alle 13 presso la spiaggia di Magaggiari a Cinisi dove l’attivista Francesco Tocco da anni mette a disposizione di chi vuole i suoi Kayak per raccogliere la plastica in alcune calette inaccessibili da terra. Il WWF sarà presente con un banchetto informativo per una mattinata di educazione ambientale in spiaggia, si parlerà di Posidonia oceanica, di tartarughe marine Caretta caretta e della Riserva Naturale di Capo Rama, Oasi del WWF, nella vicina Terrasini.

Sabato 10 la carovana del WWF si trasferirà invece alla spiaggia di Fondachello tra Santa Flavia e Casteldaccia dove dalle 9:30 oltre alla pulizia della spiaggia gli attivisti proporranno tante attività che hanno il fine di sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali come la plastica in mare, l’inquinamento delle coste e ad avere un comportamento rispettoso per il proprio ambiente.

Il WWF, in un momento cruciale per la terra dovuta ai comportamenti umani sempre più impattanti sulla natura che stanno provocando enormi disastri ambientali in tutto il pianeta, lancia un appello a tutti i cittadini di partecipare a queste iniziative per rendersi conto che ognuno di noi può fare la sua parte anche mettendo a disposizione pochi minuti del proprio tempo.

Il nuovo slogan del WWF, #NowOrNever è proprio rivolto a tutti i gli abitanti del pianeta: ora o mai più !

