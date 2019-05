Palermo: plogging day, circa 200 volontari ripuliscono la spiaggia di Vergine Maria

Lodevole iniziativa, patrocinata dal Comune di Palermo, venerdì mattina in una delle spiagge della costa panormita. Circa 160 bambini delle scuole primarie, accompagnati dai loro docenti, e guidati da decine di volontari, hanno ripulito la spiaggia della borgata di Vergine Maria dopo 40 anni di abbandono e di devastazione ambientale.

Sono stati due i momenti principali della giornata, la prima parte della mattina, dopo gli interventi istituzionali con i saluti del Vicesindaco del Comune di Palermo, Fabio Giambrone, gli organizzatori hanno spiegato ai tanti presenti gli obiettivi ed i traguardi della giornata. Attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza in mare, con la partecipazione dell’Unità Cinofila della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Nella seconda parte, i bambini forniti di pettorine, cappellini, guanti e sacchetti hanno dato il via alla riqualificazione della spiaggia. Per l’occasione è stata organizzata una gara di plogging, un’attività sportiva nata in Svezia. Il termine nasce dall’unione di due parole “plocka upp” (raccogliere) e “jogging” in pratica far pulizia mentre si corre. Una gara che unisce il divertimento e la sensibilizzazione ai temi dell’ecologia. I ragazzi sono stati impegnati in quattro attività ludico didattiche studiate per l’evento. Al termine della giornata i 20 migliori plogger si sono aggiudicati “40cean Bracelet”, realizzati con materiale riciclato e con ogni braccialetto si sostiene la rimozione di 1 chilo di rifiuti dagli oceani.

Spiegano gli organizzatori, come riportato in una nota, che «la scelta di ripulire e riqualificare proprio questo angolo della città di Palermo fa parte di un più ampio progetto che molte associazioni del territorio stanno conducendo per il recupero ambientale della Costa Nord. L’obiettivo è di restituire la bellezza che le appartiene, riqualificando lo spazio antistante la tonnara Bordonaro. La zona ha subìto un forte degrado durante gli anni ‘50 e ’60 a seguito del “Sacco di Palermo“, che ha provocato lo sversamento dei materiali risultati dalle demolizioni architettoniche sul territorio. Tutto questo ha contribuito alla formazione di un promontorio (denominato localmente ‘scaricatore’) che nel tempo si è andato erodendo formando la spiaggia artificiale di Vergine Maria ed interrando l’antico porticciolo che i tonnaroti utilizzavano durante le mattanze. La riqualificazione di questo porticciolo con le sue tradizioni marinare restituirebbe dignità alla borgata marinara di Vergine Maria».

L’attività è nata da una sinergia tra Retake Palermo (movimento spontaneo e apartitico di cittadini, nato nel 2015, con il comune intento di promuove il decoro urbano, l’orgoglio civico, il volontariato, l’educazione e l’arte legittima, oggi Organizzazione di Volontariato), e ScuolAttiva Onlus, promossa dal Gruppo San Pellegrino, insieme al brand dedicato alla corretta idratazione delle famiglie, Nestlé Vera. Il progetto rientrato in una più ampia attività che ha visto coinvolto tutto il territorio nazionale e circa 200 mila bambini, denominata “A Scuola di Acqua”. I promotori dell’iniziativa, Gruppo Sanpellegrino e Nestlè Vera, hanno inoltre donato, durante la giornata in spiaggia, un’area giochi realizzata in plastica riciclata.

Mi piace ricordare – conclude Marco D’Amico, presidente di Retake Palermo – che la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed il sostegno della RAP (Risorse Ambiente Palermo). Infine, un ringraziamento va alle tante associazioni di volontariato che, insieme a noi, hanno fatto “rete” per rendere possibile questa giornata: l’Associazione “Luce nelle mani”, l’Associazione “Panagiotis” e la Pro Loco “Nostra Donna del Rotolo”, che si sono occupate dei laboratori di riciclo e delle attività ludico-sportive; il CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo) che, con i suoi preziosi servizi, ci assiste da sempre nelle nostre iniziative, e la SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno) i cui volontari hanno dato delle istruzioni di sicurezza in mare ed offerto una entusiasmante dimostrazione di salvataggio con i loro cani».

Di Mauro Faso