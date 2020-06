Solunto International Award Bagheria -Bordeaux Settembre 2020

Dopo questi mesi di emergenza per il coronavirus che hanno fermato le attività culturali e turistiche la Solunto Foundation èpronta per l’organizzazione del “SOLUNTO INTERNATIONAL AWARD”.

“Coinvolgeremo personaggi e protagonisti dell’arte, della cultura, del giornalismo, del cinema, dell’imprenditoria, del mondo accademico universitario, della medicina ed inoltre rappresentanti di enti e istituzioni che si sono distinti, ha annunciato Giuseppe Di Franco, Ceo president di Solunto Foundation.

Scelti i componenti della giuria:

Del SOLUNTO INTERNATIONAL AWARD faranno parte oltre al Sindaco del Comune di Bagheria, Dott. Filippo Tripoli e all’Assessore alla Cultura Daniele Vella le seguenti personalità:

la Dott.ssa Rosa Rubino, (Giornalista e Direttore della storica testata giornalistica “Il Vomere” di Marsala); il Prof. Antonio Cascio, (Primario Infettivologo e Direttore della UOC presso il Policlinico di Palermo); il M° Giuseppe Cataldo, (Docente, Direttore d’orchestra e Compositore); la Dott.ssa Angela Mattarella, (Presidente Inner Wheel Palermo Normanna, Vice Presidente della Fondazione Sant’Elia e Presidente del pool antiviolenza e per la legalità); il Prof. Avv. Pier Luigi Matta (Vice Presidente Libera Università della Politica); , il M° Maria Luisa Macellaro La Franca, (Direttore d’Orchestra e compositrice e responsabile della “sezione premiati all’estero” del Premio); la Dott.ssa Giovanna Cirino, (Giornalista), e il Presidente della Solunto Foundation, Giuseppe Di Franco.

Il Solunto International Award – giunto alla sesta edizione – era stato programmato come da tradizione nel mese di luglio. L’ultima cerimonia si è sdoppiata nei tempi e nei luoghi. Una prima consegna si è svolta a Villa Cattolica, a Bagheria, sede del Museo Guttuso a Bagheria. Poi a ottobre, in occasione del Columbus Day, è stato consegnato a New York, nella sede della Columbus Citizen Foundation.

L’edizione 2020 del Solunto International Award sarà realizzata giorno 2 settembre presso la Villa Cattolica di Bagheria (sede del Museo Guttuso) con il coordinamento di Giovanna Cirino.

Inoltre il premio, dopo la cerimonia prevista a Bagheria, sarà consegnato a Settembre all’estero in Francia nella bellissima e storica città di Bordeaux capitale della “Nouvelle Aquitaine” e inserita nel patrimonio Mondiale dell’UNESCO nonché capitale mondiale del vino, nel mese di Settembre (con data da definire) e sarà organizzato in collaborazione con Casa Italia-Francia (l’istituzione culturale con sedi a Palermo e a Bordeaux) e in occasione di una speciale cerimonia durante la quale il prestigioso Trofeo sarà assegnato a quattro personalità francesi: Romeo Dos Santos, capo della polizia; Florent Fatin, Vice Presidente dei comuni del comprensorio della regione di Medoc (per il loro impegno in occasione dell’epidemia Covid); e poi Patrick Bobet, Presidente della Metropoli di Bordeaux e Nathalie Delattre, Senatrice del parlamento francese.

Sarà anche un’occasione per presentare al pubblico d’oltre alpe i soci onorari –scelti all’interno di “Casa Italia-Francia”,- nella qualità di “Ambasciatori nel mondo” per promuovere “Maison France-Italie” in tutti gli angoli del globo ed in particolare le seguenti personalità:

Per la Francia, il M° Salvatore Caputo, Direttore dell’Operà di Bordeax e il M° Maria Luisa Macellaro La Franca, Compositrice e Direttore dell’Orchestra Unisson di Bordeaux;

Per l’Italia, la Dott.ssa Rosa Rubino, Direttrice della storica rivista “Il Vomere” di Marsala e Consigliere nazionale Uspi (Unione Italiana stampa periodica) e il Prof. Avv.to Pietro Luigi Matta, Vice Presidente della Libera Università della Politica.

“Gli obiettivi culturali e sociali delle due fondazioni, -ha dichiarato il Presidente Giuseppe Di Franco,- sono stati fin dalla loro costituzione, quelli di realizzare progetti di alto livello con l’intento di creare dei ponti culturali e sociali tra la Sicilia, l’Italia e l’estero; nostro intendimento è proprio quello di continuare tale politica con grande energia, efficacia e determinazione, perché la crescita culturale è un potente strumento di sviluppo”.

Com. Stam.