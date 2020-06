Assosistema Confindustria su dichiarazioni Presidente Inps Tridico

“In questo momento in cui il Paese è ancora fermo, soprattutto quello legato alla filiera del turismo – dichiara Marco Marchetti, Presidente di Assosistema Confindustria – le dichiarazioni del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico in un’intervista apparsa stamattina su un quotidiano, secondo cui “le imprese non riprenderebbero l’attività per questioni di opportunismo poiché, in attesa che il mercato riparta, è lo Stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori”, destano stupore e sgomento da parte di migliaia di imprenditori che attualmente si trovano con un calo della produzione pari al 95%”.

“Si tratta di affermazioni che non fotografano la situazione reale del paese – prosegue Marchetti – tra le altre cose ci tengo a precisare che gli ammortizzatori sociali ordinari vengono pagati regolarmente dalle aziende con apposita contribuzione e che per attivare questi meccanismi di garanzia per la salvaguardia dell’occupazione c’è un ulteriore costo che deve essere sostenuto dalle imprese. Per quanto riguarda la cassa integrazione COVID-19 – riprende Marchetti – ricordo che per il 95% delle aziende terminerà a metà di giugno, mese nel quale la produzione si prevede ancora molto al di sotto dell’80% gettando altresì le imprese nell’impossibilità di riorganizzare l’azienda dal momento che vige un divieto di licenziamento, quindi un divieto di avviare procedure collettive”.

“Cedo che la salvaguardia dell’occupazione e del tessuto imprenditoriale – conclude Marchetti – sia un elemento che il governo e in particolar modo l’INPS deve avere ben chiaro in questa fase 3 e su questo punto eviterei di fare commenti dal momento che noi aziende congiuntamente con i lavoratori siamo chiamati a costruire un nuovo modello industriale imprescindibile per la ripresa”.

Com. Stam.