Addio agli appuntamenti al buio con PrimaVisita di Casa.it

Gli appuntamenti a distanza di PrimaVisita protagonisti del nuovo spot di Casa.it che mostra il funzionamento dell’innovativo strumento nato per semplificare le visite degli immobili quando si cerca casa

Milano, – Quante volte un appuntamento al buio si è rivelato una delusione? Con PrimaVisita, la Visita Guidata da Casa di Casa.it non ci saranno più sorprese. Casa.it permette di scoprire la casa giusta con PrimaVisita una visita online guidata da un agente. Questo è il messaggio al centro della nuova campagna pubblicitaria “Innamorati a PrimaVisita”, on air in TV da domenica 24 maggio su tutte le principali emittenti dei network Rai, Mediaset, La7, Discovery e Sky, oltre che online e sui social.

La campagna pubblicitaria “Innamorati a PrimaVisita”, sfruttando il parallelismo con il mondo degli incontri amorosi, vuole far conoscere a chi cerca casa la grande innovazione di PrimaVisita, il servizio frictionless (cioè in grado di rendere semplicemente fruibile una tecnologia complessa), che permette di effettuare visite a distanza delle case di interesse e di esplorarne tutti gli ambienti sotto la guida di un agente immobiliare grazie a una tecnologia all’avanguardia unica nel panorama italiano disponibile solo su Casa.it.

PrimaVisita di Casa.it avvicina le case a chi le sta cercando, consentendo di risparmiare tempo e di visionare molti più immobili di quanto non si possa fare con le visite tradizionali. Con un solo link ricevuto via e-mail o via SMS, da qualsiasi device si può accedere a una visita interattiva guidata dall’agente immobiliare, che accompagna nell’esplorazione di tutti gli spazi dell’abitazione, ovunque questa si trovi, senza dover essere fisicamente presenti sul posto.

Lo spot, che presenta PrimaVisita al grande pubblico, si ispira, in modo ironico, alle brutte sorprese che possono derivare da un appuntamento al buio. Con PrimaVisita niente più aspettative disattese, perché si può entrare da remoto nella casa che si desidera visitare utilizzando una tecnologia innovativa, che consente di vederne tutti i dettagli e di ricevere dall’agente immobiliare le informazioni necessarie.

“PrimaVisita non è un semplice virtual tour, né un video registrato, né uno slideshow, né una videochiamata. È una tecnologia sofisticata, che unisce il meglio del virtuale e del contatto umano”, commenta Luca Rossetto, CEO di Casa.it. “PrimaVisita si inserisce con perfetto tempismo nelle nuove abitudini tech introdotte dall’emergenza e dimostra ancora una volta come Casa.it metta innovazione e competenza al servizio dei propri utenti e Clienti per offrire la migliore Customer Experience possibile”.

PrimaVisita di Casa.it è unico perché:

permette di risparmiare tempo ottimizzando la fase della prima visita delle case

i proprietari di casa vedono ridursi il numero di estranei nella propria abitazione

alla visita virtuale possono partecipare persone che non si trovano nello stesso luogo

consente di fare le visite in qualsiasi momento, anche quando gli agenti immobiliari o il loro potenziale cliente non possono incontrarsi oppure il proprietario non è disponibile

permette di visitare anche case di vacanza o case lontane dalla propria residenza

consente di visitare più immobili in un solo appuntamento

è intuitivo, comodo e molto semplice da utilizzare

Come funziona PrimaVisita

Tutte le case in vendita o in affitto che possono essere visitate da casa sul sito e l’app di Casa.it sono segnalate con l’etichetta “Visita Guidata da Casa” e le persone possono visualizzarle utilizzando il filtro “Solo con visita guidata da casa”.

Per ogni annuncio per cui è disponibile la Visita Guidata da Casa, le persone potranno fissare un appuntamento di PrimaVisita.

Esattamente come succede nel corso di una visita vera e propria, l’agente immobiliare guida la visita online in tempo reale mostrando al meglio la proprietà e soddisfacendo le richieste del visitatore come ad esempio visualizzare la planimetria, soffermarsi su dettaglio, rivedere una stanza, vedere la posizione dell’immobile sulla mappa, etc.

A proposito di Casa.it

Con oltre 30 milioni di visite al mese*, Casa.it è il portale immobiliare italiano che raccoglie l’offerta di oltre 14.300 agenzie immobiliari affiliate, di costruttori edili e di inserzionisti privati. Nata nel 1996 da un’idea tutta italiana, Casa.it oggi è una delle aziende leader del Real Estate digitale in Italia.

