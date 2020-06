Villa Napoli, Figuccia: “Patrimonio dell’Unesco? No, villa di nessuno”

“Altro che patrimonio Unesco, una villa di nessuno” È la denuncia del parlamentare dell’Udc Vincenzo Figuccia che a seguito degli interventi finanziati della Regione nel 2017 per il recupero del complesso monumentale e di fatto mai avviati, ha presentato un’interrogazione all’Ars.



“Tre anni fa ben 4 milioni di euro sono stati stanziati dall’Assessorato ai beni culturali per il rilancio della Villa Napoli, un vero gioiello seicentesco di origini normanne, situato nell’attuale quartiere di Cuba-Calatafimi, ed inserito nell’area del “Genoardo” – dice il leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – certo, eravamo sotto il governo Crocetta e di fatto alle parole non sono seguiti i fatti. Di conseguenza in questi anni abbiamo assistito al perpetrarsi di condotte di deresponsabilizzazione e rimpalli di competenze che hanno interessato Regione, Sovrintendenza e Foss. Nel frattempo, il bene, pur rientrando per gli inequivocabili profili storico-architettonici nello stile arabo-normanno, non è stato candidato nella World Heritage List a causa della perdita di originalità e integrità, allorquando, come da triste copione, a 24 anni dalla donazione alla Regione Siciliana, si è ritrovato ridotto ad un relitto fantasma, spesso chiuso al pubblico, diroccato, offeso nella sua dignità storica e nella sua magnificenza architettonica e non di rado, oggetto di atti vandalici. Accogliendo le sollecitazioni di molti palermitani – conclude – ho deciso di presentare un atto ispettivo per chiedere lumi in ordine alle iniziative che si intendano intraprendere al fine di cantierare in tempi rapidi, gli interventi già finanziati dalla Regione, perché si possa garantire la massima usufruibilità del bene monumentale che per fascino e bellezza, merita di essere portato agli onori dell’Unesco”

Com. Stam.