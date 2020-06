Palermo Servizi al cittadino. Mercoledì apertura sportelli polifunzionali e postazioni decentrate

Dal prossimo 3 giugno torneranno fruibili al pubblico gli sportelli polifunzionali di tutte le Circoscrizioni ad esclusione della terza, che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La terza Circoscrizione sarà riaperta al pubblico non appena saranno eseguiti i necessari interventi per la sicurezza del personale e degli utenti.

Per l’accesso agli uffici polifunzionali sarà obbligatoria la prenotazione che si potrà effettuare telefonicamente o attraverso l’invio di una mail.



Di seguito i riferimenti:



1° Circoscrizione: Piazza Giulio Cesare, 52 Tel. 091.7403795 sportellopolifunzionaleprimacircoscrizione@comune.palermo.it

2° Circoscrizione: Via San Ciro, 15 Tel. 091.7409621

sportellopolifunzionalesecondacircoscrizione@comune.palermo.it

4° Circoscrizione: Viale Regione Siciliana, 95 Tel. 091.7409518/21/22

sportellopolifunzionalequartacircoscrizione@comune.palermo.it

5° Circoscrizione: Largo Pozzillo n. 7 Tel. 091.7408081/85/86/90

sportellopolifunzionalequintacircoscrizione@comune.palermo.it

6° Circoscrizione: Via Monte San Calogero, 26/28 Tel. 091.7407646/60/75

sportellopolifunzionalesestacircoscrizione@comune.palermo.it

7° Circoscrizione: Via Eleonora Duse, 31 Tel. 091.7409409

sportellopolifunzionalesettimacircoscrizione@comune.palermo.it

8° Circoscrizione: Via Fileti, 19 Tel 091.7407413

sportellopolifunzionaleottavacircoscrizione@comune.palermo.it



Sempre da mercoledì 3 giugno riapriranno al pubblico gli Sportelli delle Postazioni Decentrate del Settore Partecipazione Istituzionale di seguito elencati e per i servizi a fianco di ciascuno indicati:







BORGONUOVO: Largo Pozzillo, 7 pd.borgonuovo@comune.palermo.it Sportello Anagrafico / Sportello stato civile

BRANCACCIO: Via San Ciro, 15 pd.brancaccio@comune.palermo.it Sportello stato civile / Sportello Carta identità elettronica



MEZZOMONREALE: Vle Reg.Siciliana N.O.,95 pd.mezzomonreale@comune.palermo.it

Sportello Anagrafico / Sportello stato civile / Sportello Carta identità elettronica

MALASPINA: Via Enrico Bevignani 74 pd.nocemalaspina@comune.palermo.it Sportello Anagrafico / Sportello Carta identità elettronica





PALLAVICINO: Via E. Duse, 31 pd.pallavicino@comune.palermo.it Sportello Anagrafico / Sportello Carta identità elettronica PIAZZA MARINA: Piazza Marina, 44

pd.piazzamarina@comune.palermo.it Sportello Anagrafico / Sportello Carta identità elettronica





RESUTTANA: Monte S.Calogero, 28 pd.resuttana@comune.palermo.it Sportello Anagrafico / Sportello stato civile / Sportello Carta identità elettronica

PADRE SPOTO: Via Padre Spoto pd.padrespoto@comune.palermo.it Sportello Anagrafico

PELLEGRINO: Via Fileti, 19 pd.montepellegrino@comune.palermo.it Sportello stato civile





Queste postazioni decentrate osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì/Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per l’accesso agli Uffici anche in questo caso è obbligatorio prenotare l’appuntamento con la modalità di seguito indicata: collegarsi dalla propria postazione informatica al sito www.comune.palermo.it, link → Portale servizi on line, link →Servizi Anagrafici →Prenotazione Appuntamenti, ed inserire i dati richiesti.

Com. Stam.