Mercato di Viale Francia: dopo lo stop, bancarelle di nuovo in piedi; centinaia di firme per dire no. Susinno e Maraventano scrivono al Prefetto

Palermo. La presenza del Mercato rionale in Viale Francia è stato sempre un problema insostenibile per tanti residenti del quartiere che ne segnalano costantemente i disagi.

Da tempo sia io – dice Marcello Susinno Consigliere di Sinistra Comune – che il Presidente della Sesta Circoscrizione Michele Maraventano, raccogliamo le preoccupazioni dei residenti, che non sono solo di carattere sanitario legate o meno al Covid 19; inoltre, in questi giorni, ci sono state recapitate centinaia di firme, formalizzate da tanti residenti che chiedono di spostare il mercato in una zona più sicura. Peraltro, la presenza delle bancarelle in Viale Francia, è stata autorizzata solo provvisoriamente, poiché gli spazi originari dedicati del piazzale Ambrosini, sono stati interessati dal cantiere per l’esecuzione dei lavori per il raddoppio ferroviario. Una provvisorietà che ormai dura da sei anni e che per tanti residenti la questione si è trasformata in un incubo. Preoccupazioni che sono state rappresentate sia al Prefetto che all’Assessore alla Protezione Civile attraverso una nota, a firma congiunta del Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno e il Presidente della Sesta Circoscrizione Michele Maraventano, in cui da un lato viene rappresentata la valenza del mercato rionale come “spazio sociale” oltre che di “attività economica”, dall’atro ci si pongono degli interrogativi sulle vigenza delle “condizioni minime di sicurezza a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, intese quali misure a tutela della pubblica incolumità”; nella stessa missiva si rappresenta al contempo l’opportunità che il possa avere luogo “in una zona immediatamente adiacente, identificata in Via B. Pace, Via Cannarozzo”, dove possibilmente “le attività possano svolgersi in un’ottica di sicurezza pubblica in un ambiente, per quanto più possibile, con livelli minimi di pericolo”.

nella foto il Consigliere Comunale Marcello Susinno ed il Presidente della VI Circoscrione Michele Maravantano