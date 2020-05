Valeria Altobelli a sostegno del Fondo di Solidarietà Covid-19

“I’m standing with you”, il video musicale a supporto della Fondazione delle Nazioni Unite e dell’OMS Valeria Altobelli, regala un altro fiore all’occhiello all’Italia portando, ancora una volta, in alto il tricolore per un nuovo progetto internazionale.

Il 22 maggio 2020, è uscito in anteprima mondiale, il video musicale I’m standing with you, scritto dall’iconica Diane Warren, già inno mondiale del progetto di Valeria Altobelli contro la violenza di genere . Il brano è stato arrangiato nuovamente per i medici eroi della pandemia e il video è stato realizzato dall’italiana Valeria Altobelli e tantissimi artisti provenienti da sei continenti di tutto il mondo.

La musica arriva ovunque e stringe i cuori di popoli e nazioni. E’ da sempre protagonista in tutto il globo per sostenere i più deboli, per aiutare i bisognosi, per essere vicini agli eroi, per tendere una mano a chi soffre.

“Ricevere la mail di Diane Warren durante la pandemia è stata una sorpresa incredibile” – dichiara commossa Valeria Altobelli.“Dopo il progetto I’m standing with you, realizzato a sostegno delle vittime di violenza di genere, la fantastica Diane, luce in questi giorni così bui, mi ha chiesto di sostenere Sharon Farber, la talentuosa compositrice ebrea, nella declinazione del suo successo, nominato agli Oscar 2020. Il progetto è una dolce voce di ‘grazie’ ai medici e agli infermieri in prima linea durante questa emergenza planetaria. Ho coinvolto, con grande gioia, la mia cara amica Sumi Jo, soprano di fama internazionale, già presente anche nel video realizzato a dicembre e presentato alla Cnn da me, Diane Warren e John Debney, e Federico Paciotti, artista straordinario e amico fraterno. Conosco il loro cuore, oltre alla loro straordinaria bravura, ed è stato semplice coinvolgerli in questo grande progetto con artisti provenienti dai 6 continenti. La musica parlerà ai cuori di chi è stato così esposto in questa lotta contro un nemico invisibile. E’ il minimo che noi artisti potessimo fare per ringraziare chi ha dato tutto se stesso, senza chiedere nulla in cambio”.

Più di 170 artisti musicali si sono uniti per dar vita a un video musicale della canzone originale I’m standing with you. Gli incassi supporteranno le Nazioni Unite per il Fondo di solidarietà covid-19 e l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’arrangiamento della canzone è della compositrice candidata agli Emmy, Sharon Farber, che ha collaborato con il pluripremiato regista del video, Gev Miron.

I video sono stati registrati dalle rispettive nazioni da ogni artista.

“La musica è un linguaggio universale e un potente strumento per elevare e ispirare. Durante questi tempi incerti, abbiamo deciso di agire e aiutare chi è nel bisogno, chi è isolato in casa, chi lavora instancabilmente per aiutare gli altri e tutti noi che sentiamo il dolore di quest’orribile epidemia. Come artisti, possiamo utilizzare la nostra arte e aiutare gli altri elevando il loro spirito. Allo stesso tempo, è un modo per incoraggiarli a far parte dello sforzo di combattere la nuova pandemia di coronavirus. Con la donazione al Fondo di Solidarietà Covid-19 delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Mondiale della Sanità vogliamo condividere le loro storie di “in piedi” con gli altri usando l’hashtag #imstandingwithyou“ – hanno affermato Sharon Farbere Gev Miron.

Insieme alla nostra Valeria Altobelli e Federico Paciotti in rappresentanza dell’Italia, e al soprano Sumi Jo (Corea del Sud), grandi nomi come il soprano Renée Fleming (Stati Uniti), Chris Mann (Stati Uniti), il maestro strumentista Omar Faruk Tekbilek (Turchia). E ancora, Tina Arena (Australia), Mario Frangoulis (Grecia), (Italia), Russell Watson (Regno Unito), Hariharan (India), Rita (Israele), Arash Avin (Iran), Wahu (Kenya), Tina Guo, violoncellista, (Stati Uniti), Michale Gott (pastore della Chiesa dell’Unità, Stati Uniti) Ilysia Pierce (Tempio delle arti, Beverly Hills, Stati Uniti), Liyah Bey (Stati Uniti), la dolcissima Eden Kontesz-Farber di soli nove anni, (Stati Uniti). Infine, The Texas Medical Symphony Orchestra, composta da 73 membri, gli Spirit of David Gospel Choir (Stati Uniti) e più di 80 strumentisti e cantanti di Los Angeles.

La pluripremiata Diane Warren ha chiosato: “Sono onorata di utilizzare la mia canzone per unire persone di tutto il mondo e di essere coinvolta in un progetto così stimolante. Sapere che ci sono persone là fuori, in piedi con te, può essere di guarigione e di conforto. Essere un primo soccorritore è un compito scoraggiante, e noi siamo qui per dare loro supporto. Apprezziamo tutto ciò che stanno facendo e pensiamo a tutti coloro che stanno soffrendo mentre stiamo insieme”.

Un’esplosione mondiale di amore. Come sosteneva Beethoven: “Dove le parole non arrivano… la musica parla”.

