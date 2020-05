Sabrina Figuccia: “Comune, conti in profondo rosso, ma la colpa non è soltanto del coronavirus”

“Nessuno dica che la colpa è del Covid-19, sarebbe falso e disonesto dopo 40 anni di malgoverno di questa città targati Orlando & co. La crisi delle aziende partecipate non è e non può essere fatta passare come la conseguenza di una crisi mondiale”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Siamo di fronte ad un buco in bilancio da oltre 30 milioni e a certificarlo è il ragioniere generale del Comune, che con la sua relazione rilascia l’istantanea di un disastro annunciato. Troppo facile, adesso, prendersela con il Governo nazionale, che certo ha le sue grosse responsabilità miste ad incapacità, ma non può essere responsabile di un fallimento su tutti i fronti.

Da tanti anni, siamo costretti a registrare milioni e milioni di euro di perdite, da Amat che nel 2018 ne registra quasi 5 milioni a Rap che con i suoi 12 milioni batte ogni record, passando per tutti gli altri mancati servizi ai cittadini. Una situazione cristallizzata da anni, che Orlando non può far finta di scoprire solo adesso.

Come se non bastasse, a rendere ancora più pesante la situazione dei conti, ci si mette anche la mancanza di coordinazione tra i vari uffici dell’amministrazione, incapace, addirittura, di bloccare spese inutili, come ad esempio le mense scolastiche durante la chiusura degli asili. Insomma, l’ennesima dimostrazione di come Orlando e i suoi sono ormai arrivati alla frutta, anzi manco quella…”.

Com. Stam.