Potatura del verde e richiesta piano prevenzione incendi in tutto il quartiere di San Giovanni Galermo

La potatura del verde in via Don Minzoni e nelle zone limitrofe rappresenta un segnale importante da parte dell’amministrazione comunale. Ma tutto questo non basta. Il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede l’attivazione immediata di piano di interventi per possa scongiurare il rischio incendi in tutto il quartiere di San Giovanni Galermo. Già negli anni precedenti si sono verificati roghi tra via Cassiopea, via Dell’Artigianato, via Zandonai, via Marte, via Maestri del Lavoro e via Kolbe. Fiamme alimentate dalle tante discariche abusive presenti.

Giuseppe Zingale Consigliere “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”

