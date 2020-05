Rossana Cannata (FdI): “Rsa di Pachino, si avvicina l’apertura”

Pachino (Sr), 27 maggio 2020 – A grandi passi verso l’apertura della Rsa di Pachino. Terminato l’iter del bando di gara da 8 milioni di euro, è stata individuata la ditta che si occuperà della gestione della Residenza sanitaria assistita di Pachino.

Lo rende noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia che, sin dal suo insediamento, ha seguito la vicenda da vicino per giungere al più presto alla piena funzionalità della struttura.

“Un obiettivo, questo – spiega la vicepresidente della commissione regionale Antimafia – sempre più vicino. Dopo l’aggiudicazione del bando di gara, infatti, la Rsa di Pachino potrà essere aperta molto presto, con ogni probabilità entro settembre, previa definizione di tutte le fasi procedurali per l’avvio da parte dell’Asp”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Da tanto, troppo tempo chiusa seppur in perfette condizioni per la piena operatività, la Rsa di Pachino sarà restituita ai cittadini. Ancora una volta si sta lavorando fattivamente per il territorio, che deve arricchirsi di servizi e strutture indispensabili per la salute della popolazione, in particolar modo per le fasce più deboli. Con 45 posti letto, di cui 10 destinati a persone affette da Alzheimer, la Rsa di Pachino è strutturata per ospitare anziani non autosufficienti e disabili non in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente”.

