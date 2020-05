C’e’ ancora spazio per l’editoria in Italia? Tiziana Triana e Giulio Cavalli

Domenica 24 maggio alle ore 21,10 il secondo appuntamento di Anche da qui – parte terza. C’è ancora spazio per l’editoria in Italia? sarà il tema oggetto della conversazione tra Tiziana Triana e Giulio Cavalli in streaming sulla nostra pagina facebook

La filiera del libro è – e disgraziatamente, sarà – tra le realtà più colpite dalla crisi economica. Si stima già una perdita di 60 milioni di euro dovuta alla chiusura delle librerie. Che spazio avrà il mondo dell’editoria nell’Italia di domani? Come dovrà cambiare per sopravvivere, e come dovremo cambiare noi per permettere che sopravviva?



Tiziana Triana è direttrice editoriale di Fandango libri e autrice del libro Luna Nera – Le città perdute pubblicato da Sonzogno (2019).



Giulio Cavalli (Milano, 1977), scrittore e autore teatrale, dal 2007 vive sotto scorta per il suo impegno nella lotta contro le mafie. Collabora con varie testate giornalistiche e ha pubblicato diversi libri d’inchiesta, tra i quali ricordiamo: Nomi, cognomi e infami (2010); L’innocenza di Giulio (2012) e Mio padre in una scatola di scarpe (2015). È stato membro dell’Osservatorio sulla legalità e consigliere regionale in Lombardia. Con Fandango Libri ha pubblicato nel 2017 Santamamma. Con Carnaio nel 2019 ha vinto il Premio Campiello Selezione dei Letterati ed è stato finalista al Premio Napoli.

