Prolungamento di Via Roentgen; Opera dimenticata? Interrogazione di Susinno

Palermo: Dalle parti di Viale Francia i lavori del prolungamento procedono speditamente, mentre in corrispondenza a monte della Via Regione Siciliana e cioè in Via Roentgen occorre capire che succede. Per tale motivo – dice in una nota il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno – ho presentato un apposito atto ispettivo.

Eppure la questione relativa al prolungamento della Via Roentgen – spiega Susinno – è supportata dalla delibera del Piano Trabucco, già votata dal Consiglio Comunale dove si dava mandato all’Amministrazione di inserire nell’elenco annuale del 2019 il prolungamento della Via Roentgen fino a Via Regione Siciliana. Un intervento di straordinaria importanza – dice Susinno – sia per la vivibilità ma anche per la viabilità dell’intero quartiere di Cruillas caratterizzato da strade strette. Risulta imprescindibile – conclude Susinno – che non ci si dimentichi di un opera strategica per una zona che negli ultimi anni ha visto un incremento di insediamenti abitativi e dove insistono due importanti realtà come l’Ospedale Cervello e l’Agenzia delle Entrate che determinano un flusso di utenza importante.

