Consigliere Gallina: I lavoratori del Gioco Pubblico hanno pari dignità. Non esistono partite iva di serie B

Carini. Appello al Presidente della Regione Siciliana di prendere provvedimenti in favore di questa categoria formata da padri e madri di famiglia con pari dignita’ degli altri titolari di partite iva, insomma anche loro lavorano per un “pezzo di pane” .Un intero settore, quello del Gioco Pubblico, che è composto da migliaia di aziende e 200mila lavoratori, i quali al pari di tutti gli altri stanno affrontando enormi sacrifici e una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti”.

Ho raccolto l’appello di singoli titolari dell’agenzie di scommessa che mi hanno chiesto un aiuto a far sentire il loro grido per evitare lo spauracchio del fallimento. Voglio esprimere un pensiero , ogniqualvolta che si parli questo settore , la nostra mente va subito a captare delle immagini , delle allusioni come rovina famiglie , schiavitù da gioco o cmq qualcosa di losco. Voglio ricordare e distinguere tra giocare , scommettere con responsabilità una piccola quota economica cosi per cercare di portare una piccola vincita o cmq per il piacere di seguire il proprio sport, dalla dipendenza da gioco, o gioco d’azzardo patologico(LUDOPATIA) cioè il desiderio irrefrenabile di giocare ripetutamente d’azzardo, anche a dispetto del grosso rischio che si corre ogniqualvolta si scommettono somme di denaro. Tutte le dipendenze sono tossiche ( fumo , alcol , ect) quindi dovremmo togliere dal commercio una serie di elementi .Naturalmente poi ognuno di noi e’ libero di decidere di autodeterminarsi e non trasformare qualcosa di piacevole in piccole quantita’ o realta’ in dipendenza tossica. Ricordo che già il settore e’ stato limitato parecchio da molti provvedimenti governativi e dalle varie ordinanze comunali che ne limitano lo svolgimento e voglio ricordare che non e’ una soluzione perché limitare ad esempio la tempistica di apparecchiature da gioco non risolve il problema perché esiste il gioco online 24h non stop , in questo caso veramente vi e’ un rischio serio di accentuare la possibilita’ di cadere in una dipendenza tossica.

Ricordo che questo settore sostiene le manovre della classe politica, concretamente, garantendo la tenuta del welfare, portando nelle casse dello Stato piu’ di 10 miliardi all’anno. E questo sotto i colpi di un’alta tassazione , subendo come ho già anticipato incessanti attacchi legislativi e mediatici che altro non sono che un fuoco amico, da parte di uno Stato che invece dovrebbe tutelare il lavoro di coloro che svolgono la funzione di raccolta, per conto e per concessione dello Stato stesso. “un insulto per i milioni di imprenditori e lavoratori che sono chiusi in casa” dimenticandosi completamente dell’esistenza di migliaia di imprenditori e lavoratori che fanno parte di questo settore , i quali stanno facendo la loro parte come tutti gli altri e attendono responsabilmente che ci siano le condizioni per una riapertura in sicurezza. In questo sacrificio, ciò che chiedono questi padri e madri di famiglia è di non essere invisibili agli occhi di chi li rappresenta , perché la paralisi di un settore come qualsiasi altro settore , ha effetto di una catastrofe che ci rende tutti ugualmente impotenti. Conclude il consigliere “Cercherò di attivarmi nel presentare iniziative nel mio comune e far arrivare questa lettera ai nostri rappresentanti regionali”.

