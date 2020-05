Emergenza Coronavirus: Interventi di solidarietà alimentare

Erogazione buoni spesa donati dal gruppo romano CDS, proprietario del Supermercato “Il Centesimo”.



Approvata ieri la D.G.M. n°.95 del 19 maggio 2020 con la quale è stata approvata la destinazione dei buoni spesa donati dal Gruppo Romano CDS, proprietario del supermercato “Il Centesimo”.

I 500 buoni del valore di €. 20,00 cadauno da spendere nel suddetto supermercato, saranno assegnati, in n°. di 2 procapite e fino ad esaurimento, ai concittadini anziani ultrasettantenni, titolari di pensione sociale, che vivono soli e privi di altri redditi.

La richiesta potrà essere inoltrata a partire da oggi, fino ad esaurimento dei buoni spesa preferibilmente all’indirizzo solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it

Per chi non è in possesso di pc o non ha le dovute competenze per usarlo, potrà rivolgersi ad un Patronato, Associazioni di Volontariato o familiari.

In casi particolari la domanda potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio solidarietà sociale solo dopo aver prenotato ai numeri 0922734505 o 0922734310.

“Abbiamo ritenuto doveroso, in questo clima di difficoltà, avere un occhio di riguardo per i nostri anziani che vivono di pensione sociale e in solitudine. – Dichiara l’assessore ai Servizi Sociali, Antonio Giardina – A loro esprimiamo la nostra vicinanza con l’augurio che questo difficile periodo di restrizione non sia stato estremamente pesante”.

Com. Stam.