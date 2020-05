Uno spazio virtuale e un incontro con gli artisti per rilanciare la cultura a marsala

le iniziative promosse dalla 2^ Commissione consultiva di Palazzo VII Aprile “Crediamo negli artisti e nella capacità creativa che li contraddistingue. Oggi più che mai la società ha bisogno di loro e non possiamo permettere che la possibile povertà economica sia anticamera di una povertà culturale ed educativa.

Ecco perché come “2^ Commissione consiliare del Comune di Marsala, desideriamo coinvolgere tutti gli artisti per pensare e ideare insieme nuovi modi per dare espressione a un comparto importante per il nostro paese sia sul piano socio-culturale che economico”.

Questo il significativo invito-messaggio che viene lanciato dai Consiglieri dalla Commissione consultiva consiliare Sport, Turismo, Politiche culturali e Pubblica istruzione di Palazzo VII Aprile presieduta da Ginetta Ingrassia e di cui fanno parte anche i consiglieri Giusy Piccione, Letizia Arcara, Arturo Galfano, Nicoletta Ferrantelli, Eleonora Milazzo, Federica Meo, Calogero Ferreri, Alessandro Coppola, Walter Alagna e Daniele Nuccio.

Ma c’è di più. La stessa Commissione ha anche istituito una email culturae2commissione@comune.marsala.tp.it e si è data un appuntamento ben preciso per parlare di cultura a Marsala. Gli interessati all’appello rivolto dai Consiglieri della 2^ commissione possono inviare le loro idee e le loro proposte tramite email e/o partecipare all’incontro, con i protagonisti del settore per co-creare nuovi spazi e nuovi modi di espressione artistico-culturale, che si terrà sabato 23 maggio, alle ore 11:00, nel piazzale di San Pietro.

“Desideriamo – continuano i componenti della 2^ Commissione consiliare – rafforzare la coesione sociale e ripartire dalla cultura e dal nostro patrimonio. Non vogliamo scavalcare nessuno ma desideriamo porre in essere azioni sinergiche che che stimolino cultura e che siano al tempo stesso un modo concreto di fare cultura in questo difficile momento che stiamo vivendo. Infatti superata l’emergenza sanitaria bisogna affrontare la drammatica emergenza sociale.

Sentiamo il bisogno e l’urgenza di contribuire mediante un lavoro di concertazione diretta dei vari comparti di nostra competenza alla realizzazione di uno spazio di ascolto attivo capace di raccogliere i bisogni e le proposte del settore per co-creare insieme nuove realtà che possano dare respiro e speranza. Crediamo che più che mai, oggi I protagonisti sono i cittadini e che nulla può fare la politica senza il loro contributo di idee e di soluzioni. Tutto ciò, con il fine di coadiuvare sinergicamente in un’ottica di condivisione e cooperazione, l’attività amministrativa fortemente messa alla prova in questo particolare momento storico.

Com. Stam.