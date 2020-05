Sud: Giammanco “Provenzano assicura via libera zes in Sicilia e a luglio viadotto Himera”

“Le zone economiche speciali in Sicilia saranno fondamentali per il rilancio dell’economia dell’Isola, e’ tutto pronto per partire ma da mesi attendiamo il decreto che le riconosca formalmente e ne avvii l’operativita’.

Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, mi ha assicurato che già la prossima settimana il Ministero dell’Economia dovrebbe dare il via libera definitivo al progetto e che il decreto in questione vedra’ presto la luce” così Gabriella Giammanco, al termine dell’audizione di Provenzano al Senato. “Per quanto riguarda il viadotto Himera, inoltre, crollato ben 5 anni fa sulla A19 Palermo-Catania e la cui ricostruzione e’ ancora in alto mare, il Ministro mi ha assicurato che entro luglio di quest’anno l’opera sarà completata. Mi auguro davvero che sia così, anche perché in caso contrario saremo costretti a constatare che ancora una volta, a dispetto di quanto fatto in Liguria con la ricostruzione del ponte Morandi in un solo anno, il Meridione d’Italia e’ stato dimenticato” conclude Giammanco.