Mondellani, sta per arrivare… lo “Zio Pippo”

Palermo – Anche quest’anno, nel Lido di Mondello i giochi dello Zio Pippo non si fermano e, malgrado la drammatica pandemia in corso, in attesa del via per la partenza, Pippo Taranto, meglio noto come “Zio Pippo”, continua a inventare, per questa 53ª edizione nuovi giochi che possano combattere gli ozi forzati che la spiaggia impone.

Stavolta, lo storico anfitrione della nota località balneare ha elaborato giochi tecnologici per attenersi ai regolamenti imposti dal sindaco al fine di evitare assembramenti e, infatti, ha preparato due programmi, uno tradizionale e l’altro on-line. Zio Pippo, infatti su due piattaforme (Facebook e Instagram), condurrà il gioco settimanale che durerà dalla domenica al sabato e la domenica successiva avverrà la premiazione. I giochi, come sempre, comprendono una pioggia di indovinelli, proverbi, modi di dire, conoscenze delle meraviglie della nostra terra, purtroppo sconosciute ai più, non tralasciando di valorizzare i nuovi talenti canori e, altresì, l’elezione di “Miss e Mister Baby Mondello”, scelti tra le foto che i piccoli partecipanti invieranno ed, ancora, la gara istituzionale de “Il Castello più bello”, voluta dall’Ing. Giuseppe Castellucci, sin dal lontano 1967, quando invitò Pippo Taranto ad animare i giochi sulla sabbia nell’allora Centro Radio di Viale Regina Margherita. Altra novità è la premiazione degli amici a… quattro zampe che i padroni faranno conoscere inviando le foto.

