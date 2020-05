Mondo accademico, al via il progetto “Universitas”!

“Universitas” è il nuovo progetto delle Edizioni Accademia per la selezione e la pubblicazione di testi accademici. Tesi di laurea (triennale, specialistica, dottorati), saggi brevi, relazioni, tesine, ricerche, articoli, paper. La collana “Universitas” si propone come punto di aggregazione e di riferimento per tutti i testi accademici. Gli autori (professori e studenti) possono partecipare alla selezione inviando il loro testo (di qualsiasi disciplina), entro e non oltre il 31 maggio 2020 con una breve biografia e recapito telefonico a: progettoaccademia2017@gmail.com

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione riceveranno una proposta editoriale. I manoscritti non verranno restituiti. Tutte le tesi selezionate, tra le più originali e brillanti, saranno immesse sul mercato sotto forma di saggi dotate di codice Isbn per essere identificate in tutto il mondo, di bollino Siae per la tutela del diritto d’autore e di codice a barre e verranno promosse e distribuite su tutto il territorio nazionale, oltre che all’estero.

La pubblicazione della tesi può valere, inoltre, un maggiore punteggio ai concorsi pubblici, arricchire il curriculum vitae ed è la memoria tangibile di un giorno importante da dedicare ad amici cari e parenti.

