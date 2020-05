Da domani,15 maggio, il dott. Biagio Maria Pedalino epidemiologo, già consulente a titolo gratuito dell’Amministrazione Comunale per circa 15 giorni, affiancherà il Sindaco, quale esperto avendo lo stesso partecipato all’avviso informativo del 2 maggio scorso.

Sarà a disposizione del Sindaco per coadiuvarlo nelle azioni d’indirizzo e nelle scelte programmatiche e, dunque, nelle azioni che riportino la collettività verso condizioni di vita, lavorative e sociali precedenti al lockdown, nonché nelle azioni di progressiva ripresa delle attività, effettuando supervisione e monitoraggio costanti nonché suggerendo, anche con relazioni, approfondimenti e studi dedicati, tutte le misure più idonee da adottare in questa fase di particolare delicatezza ed importanza per la salvaguardia della salute della collettività.

Il dott. Pedalino vanta un pregevole curriculum. E’ un esperto internazionale in Epidemiologia e Sanità Pubblica e recentemente è stato Team Lead per gli FETPs in Africa dell’Ovest e in altri paesi francofoni, Workforce and Institute Development Branch (WID Branch), Division of Global Health Protection (DGHP), Center for Global Health (CGH), Centers for Disease Control and Prevention.

“La professionalità del dott. Pedalino – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida – sarà utilissima in questo periodo complicato e difficile per il riavvio economico della nostra comunità. Tramite il comune sarà a disposizione delle imprese attraverso specifici momenti formativi che all’uopo saranno organizzati”

Com. Stam.