Vino: slow eCommerce per i piccoli produttori. Nasce OriginalItalia

Nasce OriginalItalia, il portale eCommerce “slow” che dà voce ai piccoli produttori del vino italiani con l’obiettivo di narrare la loro storia, realtà vitivinicola che li circonda e i loro prodotti di qualità con un click.

OriginalItalia propone un approccio slow al mondo del retail e dell’eCommerce nel settore vino, permettendo ai piccoli produttori di raccontarsi e aver un’immagine vera sul web: “Vogliamo dare la giusta visibilità alle piccole realtà produttive italiane, frutto della biodiversità di questo pianeta, attraverso il prodotto che più dà gusto e passione: il vino”, afferma Marino Casucci, CEO di OrginalItalia Srl.



Merano (BZ), 7 Maggio 2020 – Punto di riferimento online per i vini di nicchia che sono massima espressione delle piccole realtà vitivinicole italiane che da sempre lavorano con dedizione puntando alla qualità, attraverso un lavoro umile e di passione: OriginalItalia (www.originalitalia.it) è una nuova piattaforma e-commerceslow presentata oggi in conferenza stampa digitale con la partecipazione di 3 dei 24 produttori protagonisti, da nord a sud d’Italia. OriginalItalia si colloca nel mondo del vino con massima trasparenza e approccio sostenibile; lo fa attraverso un sistema innovativo e tradizionale allo stesso tempo e che ha come obiettivo cambiare la percezione del vino italiano nel mondo, valorizzando le piccole realtà con una commercializzazione controllata, dando l’opportunità ai produttori di conoscere come vengono venduti i loro vini sul web e trasmettendo i valori unici di un prodotto 100% italiano, risultato di un grande patrimonio geografico, storico e culturale.



Autenticità, qualità e unicità i valori alla base del progetto OriginalItalia che dà la possibilità ai piccoli produttori vinicoli italiani di promuovere le proprie eccellenze, all’interno del mercato nazionale e internazionale, attraverso prezzi sostenibili e giusti. OriginalItalia nasce non solo come piattaforma eCommerce, ma anche come portale online che racconta storie, tradizioni e passione delle cantine aderenti, rappresentanti del più autentico tessuto eno-gastronomico italiano. Dietro le quinte di questa idea c’è una selezione di produttori importante e scrupolosa fondata su valori come il rispetto per l’ambiente e i cicli naturali, la gestione diretta del vigneto da parte della cantina, l’imbottigliamento a proprio nome, la produzione di vino di qualità superiore e unico e l’assoluta dedizione a questo lavoro. Il progetto accomuna realtà che dal vigneto alla vinificazione prediligono metodi come la vendemmia manuale, l’utilizzo limitato di solfiti, le buone pratiche di consumo energetico e di gestione dei rifiuti. E dà loro l’opportunità di essere valorizzate al di fuori del mercato locale, che in questo periodo di incertezza e inattività soffre particolarmente. «La crescita dell’e-commerce in questo momento storico è importante. Lo dicono i numeri rilevati: +16% sulle modalità d’acquisto, 7% consegne a casa, +26% aumento importo della spesa e, in particolare, la vendita online di vini ha raggiunto il +245%» spiega Marino Casucci, CEO di OriginalItalia Srl. «Abbiamo da sempre pensato che i piccoli produttori meritassero una maggiore attenzione per ciò che fanno, per i sacrifici e la passione, quindi non è stato difficile chiedere loro un più importante coinvolgimento attraverso questo canale. Sperando che, al contempo, questa attenzione possa rappresentare significativi passi verso una crescente digitalizzazione». Marino Casucci ha fondato OriginalItalia Srl insieme a Corrado De Michelis, istruttore Sommelier, e l’attività è gestita da un team di persone con competenze trasversali, che spaziano dal marketing all’enologia condividendo il sogno di dare voce alle piccole aziende e a combattere l’Italian Sounding. «Pensiamo che l’online non sia un nemico della distribuzione tradizionale, bensì un’opportunità per raggiungere cliente e mercati normalmente preclusi o comunque difficili» continua Casucci. «Vogliamo dare la giusta visibilità alle piccole realtà produttive italiane, frutto della più vasta biodiversità di questo pianeta, attraverso il prodotto che più da gusto e passione; il vino».



Tre i produttori che hanno partecipato virtualmente alla presentazione del progetto attraverso la degustazione di alcune delle loro eccellenze e portando il proprio esempio di cooperazione con OriginalItalia: Massimo Palmieri della Tenuta San Marcello (Marche) con il vino Buca della Marcona 2018, Lidia Serra e Stefano Gabellini della Tenuta La Viola (Emilia Romagna) con il vino Colombarone Romagna DOC Sangiovese Superiore 2018, ed Enrico Druetto (Piemonte) dell’omonima cantina con il vino Morej 2016. Tre testimonianze di un settore di nicchia che tiene viva la tradizione e l’autenticità del prodotto italiano nel territorio nazionale e nel mondo.

