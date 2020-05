Viticoltura, Caputo (FI): “a rischio un comparto di eccellenza, sia sostenuto dal Governo con sgravi fiscali e contributi per la promozione”

Palermo, 09/05/2020: “La crisi determinata dal blocco delle attività a causa del coronavirus ha messo in ginocchio anche il settore produttivo della viticoltura, che da sempre rappresenta uno dei prodotti di Eccellenza dell’agricoltura siciliana.

Servono iniziative di sostegno sia per la produzione che per la commecializzazione al fine di contrastare anche la forte concorrenza dei paesi asiatici e del Nord America”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione Parlamentare Attività Produttive, on. Mario Caputo, che nei giorni scorsi ha incontrato alcuni produttori e titolari di cantine del territorio.

“La mancata partecipazione al Vinitaly di Verona – aggiunge il Parlamentare – ha privato i nostri produttori di una vetrina internazionale che ha sempre consentito la promozione e commercializzazione dei vini siciliani, senza costi eccessivi di pubblicità. Situazione aggravata dalla crisi della grande distribuzione organizzata e dalla chiusura di ristoranti ed enoteche. Le aziende hanno vino invenduti in eccesso e sarà difficile venderlo senza un adeguato sostegno da parte del Governo Regionale, con interventi a fondo perduto”.

“Penso all’azzeramento per tutto il 2021 dei contributi previdenziali in favore di aziende, produttori e consorzi vitivinicoli. Oltre che – conclude il Deputato – interventi da parte degli Assessorati alle Attività produttive e Agricoltura, per finanziare la presenza dei nostri produttori a titolo gratuito, in tutte le fiere internazionali. Penso anche ai contributi per la distribuzione e la promozione pubblicitaria: soltanto in questo modo potremo consentire la ripresa e il rilancio del vino siciliano”.