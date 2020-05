Pisani (M5S), “Sulla Discarica di Cava dei modicani intervenire al più presto per ripristinare il servizio”

Secondo il Senatore Pisani del M5S, Segretario d’aula di Palazzo Madama: “E’ necessario lavorare per il definitivo superamento del sistema di smaltimento tramite discarica, che in questi anni ha beneficiato di un’accelerazione della Raccolta differenziata in tutti i comuni iblei, ma i limiti fisici di Cava dei modicani e degli altri siti adibiti a discariche, impongono uno sforzo ulteriore e straordinario, per uscire definitivamente dalla fase emergenziale. Nel frattempo però, è fondamentale impedire ulteriori disagi per i cittadini e per l’ambiente.

Mai come in questo momento è necessario lavorare per una sinergia collettiva tra comuni e regione Sicilia, al fine di sopperire alle eventuali inadempienze burocratiche e ritornare a utilizzare la discarica come sito per lo smaltimento dei rifiuti”.

Il Senatore Pentastellato, rappresentante del territorio ibleo a Roma prosegue: “Nonostante il miglioramento dei dati sulla raccolta differenziata, la discarica di cava dei modicani rappresenta un nodo centrale per lo smaltimento dei rifiuti, su cui è necessario lavorare per ripristinare al più presto i conferimenti”.

Secondo Pisani è “inoltre fondamentale lavorare per lo sviluppo di una filiera del recupero delle materie prime dai rifiuti, imprescindibile per una significativa riduzione dei volumi conferiti in discarica. Sarebbe importante soprattutto avviare iniziative per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’umido”.

