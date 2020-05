Pesaro: Fondazione Vento con Associazione Escudo Volley presentano “Attacco al Centro Insieme per lo Sport”

Fondazione Vento con Sbullit Action presente a fianco dell’ Associazione Escudo Volley all’ evento sportivo “Attacco al centro insieme per lo sport” organizzato per dire no al bullismo sviluppando anche un’azione concreta a difesa dell’ambiente Centro storico di Pesaro – dall’8 al 10 maggio 2020

L’innovativo progetto ‘Sbullit Action’ è un laboratorio “diverso” studiato appositamente per essere un luogo dove le persone, i giovani e le vittime di soprusi hanno la possibilità tramite una App di reintegrarsi e risollevarsi dalle esperienze negative vissute, esprimendo ed evidenziando il loro disagio utilizzando svariate forme creative. Parlando di forme creative proposte, è stato infatti organizzato a Pesaro dall’8 al 10 maggio p.v. l’evento “Attacco al Centro Insieme per lo Sport” in collaborazione con l’Associazione Escudo Volley che da anni si occupa dello sport giovanile coinvolgendo le scuole del territorio e partner anche del progetto. L’evento è alla sua IX edizione e ha come obiettivo quello di promuovere la salute, incentivare azioni dirette a difesa del clima, lo sport tra i più giovani nel rispetto dei valori della Carta dei diritti dei bambini nello sport, a cui la manifestazione si è sempre ispirata. Per ogni scuola partecipante sarà piantato un albero.

Fondazione Vento in collaborazione con Associazione Escudo Volley presentano: “Attacco Al Centro Insieme per lo Sport” per dire no al bullismo proponendo anche azioni concrete a difesa dell’ambiente. Tre giorni di attività, sport, giochi, laboratori, spettacoli, mercatini e street food che coinvolgeranno l’intera cittadinanza di Pesaro dall’8 al 10 maggio p.v., ragazzi e bambini, scuole di ogni ordine e grado, tante società sportive, allenatori e atleti. Tre giornate uniche nel loro genere che daranno la possibilità di cimentarsi in diverse attività creative di gioco, in una cornice che mette al centro la salute delle persone e il benessere generale.

L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Escudo che è a fianco e sostiene dalla sua nascita il progetto Sbullit Action, è nato ispirandosi ai valori che dettero origine alla Carta dei diritti dei bambini nello sport e che mette insieme numerose discipline, creando una valida occasione di aggregazione e collaborazione in cui a vincere sono il gioco di squadra e i partecipanti.

Tante le discipline che scenderanno in piazza a Pesaro durante l’evento tra cui la pallavolo, il basket, il calcio, il rugby e poi tennis, scherma, box, mbk, kung fu, yoga aereo, danza, baseball, ginnastica, vela, canottaggio, hockey, trekking, arti marziali, attività motorie, psicomotorie e ricreative. La manifestazione vedrà la partecipazione di giovani atleti con titoli nazionali ed europei a testimonianza che lo sport è anche opportunità di crescita e progetto di vita. Un programma quindi decisamente molto ampio che darà la possibilità a tutti i partecipanti di scegliere in base ai singoli interessi, proponendo anche momenti di spettacolo e musica dal vivo nel centro storico cittadino.

Sbullit Action ha costituito intorno al suo progetto un network di cui fa parte anche l’Associazione Escudo: le idee di queste persone hanno il compito di coinvolgere nelle varie attività proposte (tra cui lo sport, la musica e la creatività in genere) i ragazzi, mettendoli tra loro in contatto e facendoli lavorare a progetti condivisi. Un modo diverso e integrante che ha come obiettivo quello di favorire l’autostima nei ragazzi, ma anche di insegnare loro come assumere un comportamento più etico nei confronti dei loro coetanei. L’evento “Attacco al Centro Insieme per lo Sport” vuole essere anche un’occasione per i ragazzi per dare un contributo concreto alla difesa dell’ambiente, un argomento molto sensibile al giorno d’oggi: infatti, per ogni scuola partecipante verrà piantato un albero

Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere, che vedrà impegnati nel sociale artisti, sportivi, enti, imprenditori, associazioni, fondazioni, uniti nell’intento di offrire ai giovani un futuro migliore, una collaborazione tra gli attori primari dell’economia, del sociale, della politica, del mondo imprenditoriale, oltre ad una stretta collaborazione con l’ambiente accademico, le scuole primarie e secondarie, gli istituti d’arte, le università.

Molti i patrocini ricevuti da Sbullit Action fino ad oggi tra cui: Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Università di Parma, Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Gazzetta dello Sport, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Parma, Comune di Fano, Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, Ombudsman delle Marche, Club 107 Frecce Tricolori.

Associazione Escudo Volley da anni si occupa dello sport giovanile coinvolgendo le scuole del territorio di Pesaro. Escudo Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata al CONI. Il loro fine è quello di promuovere la pallavolo offrendo corsi rivolti a bambini e ragazzi. E’ radicata nella comunità di Pesaro e ha educato generazioni di atleti, accompagnandoli in tutto il percorso di crescita e di maturazione tipico degli sport di squadra. I loro istruttori di pallavolo sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono sicuramente i più adatti a sviluppare il talento dei bambini che iniziano a giocare e dei ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza.

