Palermo Emergenza COVID 19 – Nuovi orari di apertura del Mercato ortofrutticolo

Il Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, Benessere Animale e Mercati Generali ha emanato una disposizione di Servizio per la rimodulazione degli orari di apertura del Mercato Ortofrutticolo al fine di conciliare le esigenze della distribuzione agro alimentare e di garantire la tutela della salute pubblica – emergenza COVID 19.

Il nuovo orario entrerà in vigore la notte fra il 7 e l’8 maggio, con attivazione delle prenotazioni da domani.

“Dopo un primo periodo di verifica del nuovo sistema e grazie al dialogo con i concessionari – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore ai Mercati, Leopoldo Piampiano – anche per il mercato ortofrutticolo si apre la possibilità di una maggiore apertura, che viene incontro alle proposte venute dagli operatori e dalla necessità di favorire il mercato del fresco in città.

Restano ovviamente invariate, perché prioritarie, le misure di prevenzione sanitaria, che sono in questa fase del contrasto al Covid, altrettanto fondamentali per la tutela della salute di tutti.”

Con questo provvedimento amministrativo, si dispone che:

“il programma orario degli ingressi e delle attività mercatali sarà articolato dal lunedi al venerdi come segue:

I concessionari e i loro dipendenti, oltre all’autocertificazione, per accedere all’area mercatale, dovranno esibire il cartellino anno 2020;

I portantini e i carrellisti potranno accedere all’area mercatale presentando, oltre all’autocertificazione, il tesserino rilasciato dall’associazione Grossisti dei concessionari per un numero massimo di 100; si precisa che gli stessi, durante le contrattazioni di conferimento e vendita, non potranno per nessun motivo uscire dall’area mercatale per conferire merce a compratori/venditori non autorizzati;

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, FASI DI VENDITA E APPROVVIGIONAMENTO

– Alle ore 02:30 apertura del cancello pedonale di Via Montepellegrino n. 4, dal quale è consentito l’accesso esclusivamente a piedi ai soli Concessionari ed ai loro Dipendenti, forniti entrambi di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione;

– Alle ore 02:30 apertura del cancello pedonale di Via Montepellegrino posizionato sul canalone Passo di Rigano, dal quale è consentito l’accesso esclusivamente a piedi soli ai Portantini e ai Carrellisti muniti di tesserino rilasciato dall’associazione “Grossisti e Commissionari Mercato ortofrutticolo”; si precisa che tutti gli altri ingressi saranno chiusi.

Per consentire la distribuzione della merce ai Sig. Commissionari sarà previsto un TURNO UNICO di conferimento cosi articolato (parcheggio CENTRALE);

potranno accedere congiuntamente le sotto elencate categorie:

1. PRODUTTORI LOCALI;

2. CONFERITORI/ACQUIRENTI con residenza delle attività fuori Comune;

3. GROSSISTI con automezzi TIR.

– Dalle ore 03:00 e fino alle ore 05:00 apertura del cancello di Via Montepellegrino n. 4, dal quale sarà consentito l’accesso alle categorie sopra elencate per un numero massimo di 152 Automezzi totali così suddivisi:

– n. 67 Produttori Locali (uno per ciascun concessionario, prenotato dal medesimo);

– n. 70 Conf.Acq./Produttori Locali (prenotazioni libere effettuate dai Sigg. concessionari);

– n. 15 Autotrasportatori – TIR (prenotazioni libere effettuate dai Sigg. concessionari).

Si intende che gli stessi devono essere muniti di QR Code valido dalle ore 02:45 alle ore 04.15 e autocertificazione.

N.B. Se i soggetti prenotati dai concessionari non faranno effettivo accesso al mercato per due volte, il sistema di prenotazione impedirà per due turni la possibilità di riprenotare gli stessi soggetti.

La fine del turno (ore 04:45) sarà segnalata con un fischio di sirena attivato dai sig. portieri.

Alle ore 05:00 tutti i soggetti di cui sopra devono lasciare l’area.

Per consentire la distribuzione della merce a tutto il territorio saranno previsti DUE TURNI di VENDITA dei prodotti Ortofrutticoli cosi riassunto:

1° Turno cancello d’ingresso principale di Via Montepellegrino n. 4.

– Dalle ore 05:15 alle ore 07:15 inizio del PRIMO turno delle contrattazioni di vendita; possono accedere soltanto 180 Compratori (prenotazione libera),possessori di P. Iva ( non è consentito l’accesso a chi è sprovvisto di Partita Iva) .

Si intende che gli stessi devono essere muniti di QR Code valido dalle ore 04:45 alle ore 06:45 e autocertificazione;

Nei momenti di vendita e delle contrattazione una ronda interna motorizzata, della Protezione Civile, con l’ausilio di altoparlanti, disperda i possibili assembramenti.

– Alle ore 07:00 tutti i compratori del primo turno devono lasciare l’area mercatale; la fine del turno sarà segnalata con un fischio di sirena attivato dai sig. portieri. La Polizia Municipale e le Guardie Giurate si adopereranno per velocizzare le operazioni d’uscita; inoltre la Protezione Civile con l’ausilio degli altoparlanti dovrà dissuadere i compratori da inutili perdite di tempo;

2° Turno cancello d’ingresso principale di Via Montepellegrino n.4.

– Dalle ore 07:30 alle ore 09:30 inizio del SECONDO turno delle contrattazioni di vendita; possono accedere soltanto 180 Compratori (prenotazione libera), possessori di P. Iva ( non è consentito l’accesso a chi è sprovvisto di Partita Iva).

Si intende che gli stessi devono essere muniti di QR Code valido dalle ore 07:00 alle ore 09:00 e autocertificazione.

Nei momenti di vendita e delle contrattazione una ronda interna motorizzata della Protezione Civile, con l’ausilio di altoparlanti, disperda i possibili assembramenti.

– Alle ore 09:15 tutti i compratori del secondo turno devono lasciare l’area mercatale; la fine del turno sarà segnalata con un fischio di sirena attivato dai sig. portieri. La Polizia Municipale e le

–

Guardie Giurate si adopereranno per velocizzare le operazioni d’uscita; inoltre la Protezione Civile con l’ausilio degli altoparlanti dovrà dissuadere i compratori a inutili perdite di tempo.

Per consentire la distribuzione della merce a domicilio da parte dei Sig. Commissionari sarà previsto un turno per il

SERVIZIO A DOMICILIO dei prodotti Ortofrutticoli

– Dalle ore 06:30 alle ore 10:30 è consentito l’ingresso nell’area mercatale, dall’ultimo cancello d’ingresso di Via Montepellegrino lato Hotel Astoria, SOLO ai 69 Sigg. Concessionari che avranno accreditato, presso la direzione, gli automezzi che accederanno all’area.Gli stessi possono essere di proprietà, a noleggio o conto terzi; i documenti comprovanti tale condizione saranno consegnati presso la Direzione, la quale rilascerà un PASS, valido per tutto il periodo dell’emergenza, da consegnare ai Sigg. portieri al momento dell’ingresso all’area. L’ingresso all’area mercatale, da parte dei Sigg. concessionari, non è limitata, e l’area assegnata per le suddette operazioni è quella del parcheggio piccolo lato Hotel Astoria.

Per consentire la distribuzione della merce ai Sig. Commissionari da parte dei grossi fornitori BILICI sarà previsto un turno unico così articolato (cancello di Via Montepellegrino n.4):

– Dalle ore 10:00 e fino alle ore 12:00, è consentito l’accesso esclusivamente agli Autotrasportatori con BILICI, per un numero massimo di 10 (prenotazioni libere effettuate dai Sigg. concessionari).

Si intende che gli stessi devono essere muniti di QR Code valido dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e autocertificazione.

La fine del turno (ore 11:45) sarà segnalata con un fischio di sirena attivato dai sig. portieri.

Alle ore 12:00 tutti gli autotrasportatori devono lasciare l’area.

ALLE ORE 13:00, SI CHIUDONO TUTTE LE ATTIVITÀ MERCATALI.

– DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 15:00 IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DOVRÀ ESSERE LIBERO DA QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E DA PERSONE PER CONSENTIRE AGLI OPERATORI DELLA R.A.P. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E LA PULIZIA FINALE DELL’AREA MERCATALE.

ORE 15:00 CHIUSURA GIORNALIERA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO”.

Com. Stam.