Palermo Finanziaria regionale. Sostegni anche per gli uomini in divisa.

Gelarda e Caronia (Lega): “Provvedimenti fortemente voluti dalla Lega, atto dovuto verso chi garantisce sicurezza cittadini” “Tra le pieghe della finanziaria regionale appena approvata c’è spazio anche per sostegni agli uomini in divisa, come giusto riconoscimento verso chi ogni giorno garantisce, anche a rischio della propria vita, la sicurezza ai cittadini, oltre che per chi si sta impegnando in prima persona per l’emergenza covid19”.

A dirlo sono Igor Gelarda,capogruppo a palazzo delle Aquile e Marianna Caronia deputato all’Ars,e consigliere comunale a palazzo delle Aquile.



“E’ previsto uno stanziamento di ben 15 milioni di euro per gli uomini della Polizia Municipale siciliani e al personale della protezione civile, direttamente impegnati per le esigenze di contenimento del fenomeno epidemiologico. Queste somme saranno destinate come premi di produttività e indennità aggiuntive. Un segnale non da

poco,specialmente in quei centri come Palermo, dove durante la fase 1 la polizia municipale ha controllato più di 10.000 persone e circa 300 esercizi commerciali.

Inoltre è diventato legge l’emendamento, approvato in commissione bilancio all’Ars, che prevede l’utilizzo gratuito per tutti gli esponenti delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco dei mezzi gommati del trasporto pubblico locale. Una scelta va senza dubbio nel senso di una maggiore sicurezza. Se si incentiva l’uso di bus a uomini

e donne in divisa, si avrà più controllo sui mezzi stessi e i cittadini viaggeranno più sicuri” dichiarano Marianna Caronia, e Igor Gelarda capogruppo della lega a Palazzo delle aquile.



“La Lega ha fortemente voluto e lottato per questi provvedimenti”. , proseguono Marianna Caronia, cui fa eco Igor Gelarda, che fa anche parte del direttivo nazionale del sindacato di Polizia Coisp “perché più uomini e donne in divisa ci sono, più si estende il controllo dello Stato e aumentano le garanzie per i cittadini. Un gesto

importante che è anche un segnale verso chi ogni giorno in divisa, e purtroppo con gli stipendi tra i più bassi d’Europa rispetto ai colleghi europei , garantisce sicurezza e rischia la vita per i cittadini”.

Com. Stam.